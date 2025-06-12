КНДР могла расширить свой ядерный комплекс – Bloomberg

Северная Корея могла построить новое здание в пределах своего основного ядерного комплекса в Йонбене. Объект расположен примерно в 100 километрах к северу от Пхеньяна.

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К такому выводу пришли международные эксперты, проанализировав спутниковые снимки, сообщает агентство Bloomberg. Этот дополнительный объект могут использовать для обогащения урана для расширения возможностей страны по производству ядерного оружия.

Его размеры и архитектура напоминают завод по обогащению урана в Кансоне – еще одном ключевом ядерном объекте Северной Кореи. Об этом заявил специалист по оружию Джеффри Льюис, который вместе с исследователем Сэмом Лером опубликовал соответствующую аналитику на портале Arms Control Wonk.

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси в своем отчете на этой неделе проинформировал Совет управляющих о новом здании в Йонбене, которое "имеет размеры и характеристики, подобные заводу по обогащению в Кансоне". По его словам, размеры сооружения соответствуют масштабам такого завода, а следовательно, привлекли внимание агентства.

"По нашему мнению, размеры и характеристики достаточны, чтобы оправдать обращение внимания МАГАТЭ на этот объект как на возможный завод по обогащению урана", – написали Льюис и Сэм Лер на веб-сайте Arms Control Wonk.

Новость о возможном расширении ядерного комплекса появилась буквально через несколько дней после вступления в должность нового президента Южной Кореи Ли Чжэ Мена, который заявил о намерении перезапустить диалог с Пхеньяном. Но остается неясным, готов ли лидер КНДР Ким Чен Ын к сотрудничеству, ведь в последнее время он заметно укрепил связи с Россией, заключив год назад военное соглашение с российским диктатором Владимиром Путиным.

Как один из первых шагов к налаживанию отношений, Сеул объявил о прекращении трансляций антисеверокорейской пропаганды через громкоговорители вдоль границы. В этих трансляциях звучала информация о режиме Кима и популярная южнокорейская музыка K-pop. В прошлом году Южная Корея возобновила вещание в ответ на воздушные шары с мусором, которые запускала КНДР.

"Это часть наших усилий по выполнению обязательства восстановить доверие между двумя Кореями и построить мир на Корейском полуострове", – говорится в заявлении Министерства обороны Республики Корея.

Северокорейский лидер не скрывает намерений укреплять ядерный арсенал. В прошлом году он пообещал наращивать мощности "без ограничений", ссылаясь на растущую военную угрозу со стороны США и их союзников.

В сентябре Пхеньян впервые официально обнародовал изображение одного из объектов по обогащению урана, отбросив многолетнюю практику сокрытия своей ядерной программы. Ранее КНДР отрицала ее существование, в частности после обвинений администрации Джорджа Буша в 2002 году.

В январе Ким Чен Ын посетил лабораторию, где изготавливают оружейный ядерный материал, и отметил необходимость усиления "ядерного щита" страны.

МИД Южной Кореи заявил, что внимательно следит за ситуацией в сотрудничестве с США и партнерами. Сейчас Северная Корея провела шесть ядерных испытаний, четыре из которых – уже при руководстве Кима. США, Япония и Южная Корея предупредили, что седьмое испытание может произойти в любой момент.

Как сообщал OBOZ.UA, руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил, что Россия активно помогает Северной Корее модернизировать ее вооружение. В частности, благодаря переданным технологиям ракеты KN-23, которые ранее имели значительные проблемы с точностью, теперь показывают высокую эффективность.

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