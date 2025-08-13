Канадский суд обязал МАУ выплатить компенсацию жертвам 'Боинга', который сбил Иран

Апелляционный суд Онтарио (провинция Канады) отклонил иск авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ) и постановил ей в полном объеме выплатить компенсации всем погибшим катастрофы самолета рейса PS752. Таким образом МАУ несет ответственность за падение самолета, который сбило подразделение Корпуса стражей исламской революции в Тегеране 8 января 2020 года.

Видео дня

Об этом говорится в решении суда. Там пришли к выводу, что авиакомпания проявила халатность, не учитывая риски, связанные с выполнением рейсов из Тегерана.

Детали

"Отклоняю апелляционную жалобу, взыскивая судебные расходы с апеллянта в пользу ответчиков", – указано в документе.

Согласно нормам международного права авиакомпании несут ответственность за выплату каждому пассажиру компенсации до 180 тыс. долларов в случае доказательства их вины. Если же доказана халатность перевозчика, эта сумма может быть увеличена.

В прошлом году суд Онтарио установил, что МАУ проявила халатность, не проведя надлежащей оценки рисков перед выполнением рейса из Тегерана. Это решение лишило компанию права ограничивать размер компенсации жертвам катастрофы рейса PS752. Апелляционный суд Онтарио оставил этот вердикт без изменений.

Что предшествовало

В январе 2020 года над Тегераном сбили пассажирский самолет Boeing 737-800 авиакомпании Ukraine International Airlines (МАУ, Международные авиалинии Украины). Рейс PS752 следовал из Тегерана в Киев, а затем в Канаду. На борту было 176 человек, включая экипаж, все они погибли. Среди жертв было 11 граждан Украины.

По версии Ирана, самолет якобы случайно сбила ПВО. Однако позже появились данные, согласно которым самолет МАУ мог быть сбит намеренно.

В МИД Украины заявляли, что Тегеран с первых дней катастрофы не отвечал должным образом на запросы Киева. Ответы либо поступали с задержкой, либо не содержали фактической информации.

В 2021 году в отчете ООН по правам человека указали, что заявления Ирана о причинах катастрофы рейса PS752 могут быть умышленно искажены с целью дезориентации мирового сообщества.

В апреле 2023 года суд в Иране дал от 1 до 13 лет тюрьмы десяти военным сил ПВО за участие в сбивании самолета МАУ.

29 июня 2023 года в МИД заявили, что Украина, Канада, Швеция и Великобритания подают иск против Ирана из-за ущерба самолета МАУ в Международный суд ООН.

В июле 2025 года Иран подал в Международный суд ООН иск против Украины, Канады, Швеции и Великобритании. Он представляет собой апелляцию на решение, вынесенное Международным советом организации гражданской авиации" (ИКАО) от 17 марта 2025 года, в рамках начатого производства вышеупомянутыми государствами против Ирана в рамках дела о сбитии рейса PS752 авиакомпании Ukraine International Airlines.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!