Израиль предложил прекращение огня в Газе в обмен на возвращение заложников: о каком количестве идет речь

Израиль предложил продленное перемирие с террористической группировкой ХАМАС в секторе Газа в обмен на возвращение примерно половины оставшихся заложников. Речь может идти о перемирии на 40-50 дней.

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Об этом в понедельник, 31 марта, сообщило издание Reuters со ссылкой на израильских официальных лиц. Отмечается, что в ЦАХАЛ отдали новые приказы об эвакуации и заявили, что на юге анклава запланированы "интенсивные операции".

Предложение, по данным журналистов, предусматривает освобождение около половины из 24 заложников ХАМАС, которые, как считается, все еще живы, и примерно половины из 35, которые предположительно погибли. Живые пленные находятся в плену боевиков уже почти 18 месяцев.

Глава израильского правительства Биньямин Нетаньяху 30 марта заявил, что Израиль будет усиливать давление на ХАМАС, но намерен продолжать переговоры об освобождении заложников. По его словам, лидерам ХАМАС будет разрешено покинуть Газу в рамках более широкого урегулирования, включающего предложения президента США Дональда Трампа о "добровольной эмиграции" палестинцев из сектора.

Нетаньяху также повторил требование Израиля о разоружении ХАМАС. Однако группировка отвергла это требование, назвав его "красной линией", которую она не перейдет.

В ​​понедельник военные ЦАХАЛ приказали палестинцам, проживающим в районах вокруг южного города Рафах, переехать в Аль-Маваси, район на береговой линии.

"Армия обороны Израиля (IDF) возвращается к интенсивным операциям по ликвидации возможностей террористических организаций в этих районах", – заявил представитель военных.

ХАМАС в минувшие выходные заявил, что принял предложения катарских и египетских посредников о соглашении, которое предусматривает освобождение пяти заложников каждую неделю в обмен на сохранение режима прекращения боевых действий.

Как сообщал OBOZ.UA, по данным Financial Times, в Израиле разработали план полной ликвидации террористической группировки ХАМАС, которая контролирует сектор Газа. Он состоит в том, что несколько дивизий ЦАХАЛ захватят Газу, а ее двухмиллионное население заставят переселиться в гуманитарную зону вдоль побережья Средиземного моря.

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