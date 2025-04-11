Израиль и Турция провели переговоры 'для предотвращения нежелательных инцидентов' в Сирии: о чем договорились

Турецкие и израильские чиновники провели "технические переговоры", направленные на предотвращение нежелательных инцидентов в Сирии, где военнослужащие обеих стран проводят свои операции. Первые встречи представителей двух стран состоялись в Азербайджане.

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Об этом пишет АР со ссылкой на представителя Министерства обороны Турции, который говорил на условиях анонимности. По его словам, первые обсуждения прошли, чтобы создать "механизм деэскалации для предотвращения нежелательных инцидентов в Сирии".

"Работа по созданию бесконфликтного механизма будет продолжена", – отметил собеседник журналистов.

В офисе израильского премьер-министра Беньямина Нетаньяху подтвердили переговоры и заявили, что обе стороны "согласились продолжать идти по пути диалога в целях сохранения стабильности безопасности".

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан со своей стороны сказал, что страна "не намерена конфликтовать в Сирии не только с Израилем, но и с любой другой страной в регионе". В то же время он добавил, что Анкара "не может смотреть, как Сирия подвергается внутренним беспорядкам, операциям и провокациям, которые будут угрожать национальной безопасности Турции".

Отмечается, что после падения президента Башара Асада в Сирии в конце 2024 года Израиль и Турция конкурируют за свои отдельные интересы там. Министерство иностранных дел Сирии заявило, что израильские самолеты нанесли удар по сирийской авиабазе. Турция якобы надеется использовать базу для расширения своего влияния.

Израиль также опасается, что новое исламистское руководство Сирии будет представлять новую угрозу вдоль его границы, и создало буферную зону на сирийской территории. Между тем, появление Турции в качестве ключевого игрока в Сирии вызвало обеспокоенность Израиля по поводу более крупного турецкого военного присутствия. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что турецкие базы в Сирии будут "опасны для Израиля".

Как сообщал OBOZ.UA, временный президент Сирии Ахмед аш-Шараа избрал и официально представил новое правительство. Он назвал новый кабинет министров "новым правительством созидания и перемен".

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