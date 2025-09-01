Имеет многочисленные травмы: экс-адвокат Трампа Руди Джулиани попал в больницу после ДТП

Бывшего адвоката Дональда Трампа, Руди Джулиани, госпитализировали в больницу после дорожно-транспортного происшествия. Его автомобиль "сбили сзади на высокой скорости" в Нью-Гемпшире.

Джулиани забрали в медучреждение с многочисленными переломами костей. Об этом пишет CBS News со ссылкой заявление его представителя Майкла Рагузы.

По словам спикера, Джулиани получил "перелом грудных позвонков, многочисленные рваные раны и ушибы, а также травмы левой руки и голени".

Авария произошла в субботу вечером

По данным полиции штата Нью-Гэмпшир, полицейские направлялись на вызов о домашнем насилии на южной стороне межштатной автомагистрали 93, когда увидели аварию с участием Джулиани на северной стороне шоссе.

По данным полиции штата, Honda, которой управляла женщина, идентифицированная как 19-летняя Лорен Кэмп, врезалась в заднюю часть Ford, в котором ехал Джулиани, которым управлял его коллега Тед Гудман. Всех троих доставили в больницу с травмами, не угрожающими жизни. Оба транспортных средства были "значительно повреждены".

Рагуза сказал, что перед аварией Джулиани остановила женщина, которая стала жертвой домашнего насилия. Он "оказал помощь", связался с 911 и "оставался на месте происшествия с ней, пока не прибыли офицеры, чтобы обеспечить ее безопасность".

В дальнейшем Рагуза сказал, что авария "не была целенаправленным нападением".

Сын Джулиани, Эндрю, который является главой оперативной группы Белого дома по вопросам Чемпионата мира по футболу 2026 года, поблагодарил людей, которые обратились к нему после аварии.

"Как сын, я могу сказать вам, что для меня честь иметь отца, которого я могу назвать самым суровым сучьим сынком, которого я когда-либо видел!" – написал он в социальных сетях.

Кто такой Руди Джулиани

Джулиани получил известность в 1980-х и 90-х годах в Нью-Йорке как прокурор, прежде чем его избрали мэром. После двух сроков на посту мэра он попробовал себя в национальной политике, даже баллотировался на пост президента в 2008 году. Позже он стал близким советником президента Трампа во время его первого срока и стал ключевым распространителем теорий заговора, направленных против счетчиков бюллетеней после того, как господин Трамп проиграл выборы 2020 года.

Джулиани был лишен права на получение лицензии в Нью-Йорке и Вашингтоне, округ Колумбия, и объявил о банкротстве после того, как его признали ответственным за 146 миллионов долларов за распространение ложной информации о членах избирательной комиссии в Джорджии.

