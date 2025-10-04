ХАМАС должен освободить израильских заложников немедленно: Трамп сделал жесткое предупреждение

Президент США Дональд Трамп призвал ХАМАС как можно скорее согласиться на условия мирного соглашения и освобождение заложников. По его словам, от Израиля уже поступил сигнал – временная пауза в бомбардировках создает окно для договоренностей.

Видео дня

Об этом Трамп сообщил в своей соцсети Truth Social. Он также предупредил, что любые задержки или попытки уклониться от соглашения приведут к отмене договоренностей и возобновлению давления на Сектор Газа. В то же время США не допустят ситуации, при которой Газа снова будет представлять угрозу региону.

"Я ценю то, что Израиль временно прекратил бомбардировки, чтобы дать шанс завершить освобождение заложников и мирное соглашение. ХАМАС должен действовать быстро, иначе все ставки будут отменены. Я не потерплю проволочек, которые, как многие считают, случатся, или любого результата, когда Газа снова будет представлять угрозу. Давайте сделаем это БЫСТРО. Ко всем относятся справедливо!" – написал Трамп.

Делегация ХАМАС прибудет на переговоры

Неназванные источники сообщили саудовскому телеканалу Al-Hadath, что делегация ХАМАС прибудет в Каир вечером 4 октября для переговоров о прекращении огня и освобождении заложников.

Заложников могут освободить в ближайшие дни

Высокопоставленный представитель Израиля в эфире новостей Channel 12 заявил, что в случае успешных переговоров в Египте освобождение заложников ХАМАС может произойти "в течение нескольких дней". Он отметил, что до сих пор подобного соглашения не существовало, ведь ранее ХАМАС требовал полного вывода израильских войск из Газы.

"До сих пор такого соглашения не было. До сих пор ХАМАС требовал, чтобы Израиль полностью вышел [из Газы], и только тогда последние заложники будут освобождены", – подчеркнул чиновник.

Переговоры запланированы на ближайшие дни (5 или 6 октября) с участием делегаций Израиля и ХАМАС, специального посланника президента США по вопросам Ближнего Востока Стива Уиткоффа, а также, вероятно, заместителя Дональда Трампа Джареда Кушнера. Американское присутствие, по словам источника, подчеркивает намерение Вашингтона обеспечить реализацию договоренностей и контроль за их выполнением.

По его словам, текущие стремительные события были "полностью скоординированы" между Трампом и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Перед объявлением о новых договоренностях лидеры провели телефонный разговор, после которого Армия обороны Израиля приостановила активные удары и перешла к оборонительным операциям в Газе, чтобы "безопасно и быстро вывести заложников".

Источник, очевидно близкий к премьер-министру, назвал прогресс в направлении потенциального неизбежного освобождения всех заложников "большим достижением" для Нетаньяху и Израиля, поскольку это представляет собой "возможность вернуть всех заложников домой без капитуляции Израиля перед требованием ХАМАС о полном выводе войск из Газы, как требовал ХАМАС" в течение последних двух лет.

Согласно условиям предложения Трампа, которое сейчас должны доработать в Египте, по словам источника, Израиль проведет "тактический вывод", но ЦАХАЛ останется на большей части Газы, даже если все заложники будут освобождены.

Источник утверждает, что ХАМАС согласился на эту договоренность, включая почти немедленное освобождение всех заложников, частично из-за неустанного давления Трампа и благодаря давлению "со стороны арабского мира", который опасался, что Израиль действительно примет меры для завершения захвата всей Газы, и был "катализирован" противоречивым и неудачным нападением Израиля на лидеров ХАМАС в Катаре в прошлом месяце.

Американцы решили "надавить на газ", сообщает Channel 12, а Трамп заявил, что "мы сейчас положим этому конец".

Признавая, что ХАМАС стал более подверженным давлению, чем в прошлом, и учитывая важную роль Турции, по словам источника, "было составлено новое предложение, чтобы обеспечить освобождение всех заложников прежде всего".

После освобождения заложников ожидается масштабный обмен палестинских заключенных, а также начало переговоров о разоружении ХАМАС и демилитаризации сектора Газы. США подчеркивают, что Израиль сохранит военное присутствие, получив стратегическое преимущество, одновременно обеспечив возвращение заложников домой.

Последовательность предложения Трампа дает Израилю "огромное преимущество", отметил источник, поскольку Израиль, с одной стороны, вернет заложников, а с другой, Армия обороны Израиля останется на большей части Газы, пока будут продолжаться переговоры относительно будущих шагов.

Источник добавил, что 72-часовой срок для ХАМАС по освобождению всех заложников начнется сразу после завершения "технических переговоров" в Египте, хотя 72 часа "могут быть немного продлены, чтобы ХАМАС мог найти всех убитых заложников". Зато представители ХАМАС считают, что 72-часовой срок является "нереалистичным", поскольку понадобится больше времени, чтобы найти всех убитых заложников.

Если переговоры в Египте пройдут так, как надеялись, то, как отметил источник, суть заключается в том, что "вернуть заложников можно будет в течение нескольких дней".

Кроме этого, Виткофф направляется в регион с подробными картами поэтапного вывода войск Армии обороны Израиля. Накануне, 29 сентября, Белый дом опубликовал более иллюстративную карту.

Часть израильских политиков, в частности лидер ультраправой коалиционной партии Бецалель Смотрич и Итамар Бен Гвир, выступают против соглашения и могут попытаться свергнуть правительство Нетаньяху. В то же время оппозиционный лидер Яир Лапид пообещал США, что поддержит договоренности, чтобы избежать срыва процесса.

Что предшествовало

Президент США Трамп 29 сентября предложил собственный план прекращения войны между Израилем и ХАМАС. Он дал на ответ террористической организации "три-четыре дня", а вскоре выставил ХАМАС "последний дедлайн" и пригрозил уничтожением в случае отказа.

План состоит из 20 пунктов и, в частности, предусматривает полное прекращение боевых действий между Израилем и ХАМАС, возвращение всех заложников, демилитаризацию Газы, восстановление административных институтов в секторе и передачу его под внешнее управление, амнистию ХАМАС и предоставление Палестине возможности установления государства.

Как сообщал OBOZ.UA, Трамп заявил, что достиг потенциального соглашения об установлении мира в секторе Газа. Он назвал 29 сентября "одним из величайших дней в истории цивилизации".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!