Готовил атаку на США: в Сирии ликвидировали планировщика внешних операций ИГИЛ

Американские военные заявили, что во время рейда в Сирии ликвидировали топ-боевика ИГИЛ. Речь идет о планировщике внешних операций террористической группировки Омаре Абдуле Кадере.

Об этом сообщило Центральное командование США (CENTCOM) в соцсети X. Адмирал Брэд Купер заявил, что Кадер представлял прямую угрозу США.

В сообщении сказано, что 19 сентября CENTCOM провел рейд в Сирии, в результате которого погиб высокопоставленный оперативник ИГИЛ Омар Абдул Кадер.

В Центральном командовании также отметили, что Кадер "представлял прямую угрозу Соединенным Штатам". Он был высокопоставленным боевиком ИГИЛ, который пытался организовать атаку на США.

Военные добавили, что ликвидация такого боевика "нарушает способность террористической организации планировать и осуществлять будущие нападения, угрожающие американцам и партнерам".

"Мы не отступим в нашей борьбе против террористов, которые стремятся атаковать Соединенные Штаты, наши силы, а также союзников и партнеров за рубежом. Я высоко оцениваю усилия наших опытных военнослужащих и всех, кто поддержал их во время этой операции", – отметил командующий CENTCOM адмирал Брэд Купер.

Ликвидация старшего главаря ИГИЛ

25 июля CENTCOM сообщил, что американские военные провели рейд в сирийской провинции Алеппо.

Во время операции в городе Эль-Баб был ликвидирован старший главарь ИГИЛ Дийю Зауба Муслих аль-Хардани.

Вместе с лидером ИГИЛ также были уничтожены двое его взрослых сыновей – Абдалла Зия Зауба аль-Хардани и Абд аль-Рахман Зия Зауба аль-Хардани.

Американцы отметили, что ликвидированные боевики ИГИЛ представляли угрозу для сил США и коалиции, а также для нового сирийского правительства.

Как сообщал OBOZ.UA, США продолжают ликвидацию ИГИЛ. Командующий CENTCOM генерал Майкл Эрик Курилла заявил, что американские войска будут преследовать террористов ИГИЛ, где бы они ни находились.

