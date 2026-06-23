Гондурас закупит дроны у Украины для борьбы с наркомафией: появились подробности

Гондурас планирует приобрести у Украины беспилотные летательные аппараты для борьбы с наркомафией. Правительство страны рассчитывает, что эта сделка станет ключевым элементом стратегии государства по охране границ и усилению борьбы с организованной преступностью и наркотрафиком.

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Высокотехнологичные БПЛА необходимы Гондурасу для тотального контроля над труднодоступными регионами страны. Об этом сообщает Euronews.

Встреча лидеров и технологическое партнерство

Вопрос военно-технического сотрудничества обсуждался в Киеве, где президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с президентом Гондураса Насри Асфурой. В ходе переговоров украинский президент предложил технологии, доказавшие свою эффективность в реальных боевых условиях.

Зеленский в ходе встречи с гондурасским коллегой заявил, что с точки зрения безопасности сегодня, в военной сфере и технологиях беспилотников, Украина является одной из сильнейших в мире.

Президент Гондураса Асфура пояснил, что современные украинские беспилотники нужны его стране для тотального контроля над труднодоступными регионами. По словам президента Гондураса, беспилотники помогут решить несколько критических задач.

С помощью украинских БПЛА власти страны хотят организовать эффективную охрану границ и мониторинг удаленных территорий, своевременно выявлять скрытые баз организованной преступности, а также бороться с наркотрафиком на дальних дистанциях. При этом Гондурас также рассматривает применение БПЛА в гражданских нуждах, в частности, в сельском хозяйстве.

Кризис безопасности в Гондурасе

Необходимость в модернизации силовых структур Гондураса назрела давно. Страна традиционно являлась ключевым транзитным коридором для поставок южноамериканского кокаина на север. Однако в последнее время ситуация ухудшилась: внутри страны начали находить собственные плантации коки и подпольные лаборатории. Гондурас стремительно превращается из транзитного узла в полноценное звено производства наркотиков.

Криминальную ситуацию усугубляет деятельность могущественных уличных банд, таких как MS-13 и Barrio 18, которые контролируют целые территории, промышляя вымогательством и насилием.

Закупка украинских беспилотников дополняет комплекс мер Гондураса по выходу из кризиса безопасности. Параллельно Вооруженные силы страны ведут переговоры о совместных антикриминальных операциях с Соединенными Штатами.

Ранее сообщалось, что опыт войны в Украине заставляет западные страны пересматривать подходы к созданию систем противовоздушной обороны. Одним из главных уроков стало осознание того, что для борьбы с беспилотниками недостаточно дорогих радаров и современных ракетных комплексов.

Как сообщал OBOZ.UA, украинская deftech-компания SkyFall, известная производством тяжелых бомбардировщиков Vampire и перехватчиков P1-Sun,представила новое поколение дронов-перехватчиков P1-Sun Long, оснащенных искусственным интеллектом. На сегодняшний день P1-Sun Long способен самостоятельно обнаружить воздушную цель на расстоянии до 800 метров, автоматически захватить её, догнать и уничтожить.

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