'Это решение должен принять пилот': в Швеции ответили, будут ли сбивать российские самолеты в случае нарушения воздушного пространства

Шведский главнокомандующий Михаэль Классон заявил, что страна может прибегнуть к применению силы против самолетов, которые нарушают воздушное пространство. Это решение будет рассматриваться только как крайняя мера для защиты границ.

Об этом он рассказал телеканалу SVT, отметив, что в последнее время в Европе фиксируют рост случаев нарушения воздушного пространства. В частности, зафиксированы полеты российских истребителей над Эстонией и появление беспилотников неизвестного происхождения над Данией.

Главнокомандующий Классон объяснил, чтоокончательное решение в критической ситуации будет принимать пилот, который выполняет боевую задачу. По его словам, военные имеют достаточный уровень подготовки, чтобы определять момент, когда следует применить огонь.

"Это решение должен принять пилот соответствующего самолета", – сообщил он.

Он подчеркнул, что первоочередной задачей остается предупреждение и отпор угроз, а применение силы является крайней мерой. При этом Классон считает, что полномасштабной войны с Россией пока ожидать не следует, поскольку Москва заинтересована не в прямой конфронтации, а в попытках ослабить единство НАТО политическими методами.

Хотя военное командование не исключает дальнейшей эскалации, в Швеции отмечают, что готовы оперативно реагировать на любые вторжения и защищать воздушное пространство страны.

"Я не думаю, что Россия хочет воевать с НАТО. Я думаю, что они хотят политически разделить НАТО, показать наши слабости, использовать их и посеять страх среди нашего населения", – подытожил Михаэль Классон.

Напомним, Россия регулярно нарушает воздушное пространство стран-членов НАТО. Недавно самолеты Альянса были подняты в воздух в ответ на очередную российскую провокацию, параллельно в Европе пытаются выяснить, причастна ли РФ к активности беспилотников в приграничных районах и вблизи инфраструктуры.

Также сообщалось, что три истребителя МиГ-31 ВКС РФ без разрешения и с выключенными транспондерами залетели на территорию Эстонии и оставались там почти 12 минут.

