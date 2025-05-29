Есть только одно, что успокаивает и интересует Трампа, и Путин этим удачно пользуется. Интервью с Бессмертным

Президент США Дональд Трамп теряет терпение в отношении России и "серьезно рассматривает" возможность введения санкций из-за затягивания мирных переговоров и продолжения российских ударов по Украине. "Дональд Трамп понимает, что российский диктатор Владимир Путин обманул его", приводит Le Monde слова президента Франции Эммануэля Макрона.

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Но Трамп высказывал подобные скептические вещи относительно России и Путина с первых дней своего пребывания в должности президента США. Но ни разу он не довел дело до конца и не усилил давление на Москву, несмотря на то, что Путин неоднократно заявлял Трампу о своей поддержке мира, одновременно усиливая бомбардировки Украины.

"Сейчас я очень скептически отношусь к тому, что Трамп когда-то введет серьезные санкции или меры в отношении России. Он имел так много возможностей сделать это, но он всегда от них уклонялся", – считает Курт Волкер, который был спецпредставителем США в Украине во время первого срока Трампа.

Кто точно в США потерял терпение в отношении Путина, так это Сенат, в стенах которого есть поддержка двухпартийного законопроекта о санкциях. Сенаторы все же ждут официального "зеленого света" от Трампа, что он также поддержит этот закон. Без его благословения республиканцы опасаются, что законопроект может быть заблокирован в Палате представителей, где руководство не хочет вступать в конфликт с президентом.

В свою очередь, союзники в Европе, столкнувшись с возможностью того, что Трамп может отказаться от мирных переговоров, не наказав Россию, спешно пытаются понять, как им взять на себя лидерство в поддержке Украины. 28 мая президент Украины Владимир Зеленский совершил визит в Берлин уже в третий раз за последние несколько недель и встретился с канцлером Германии Фридрихом Мерцем. Главная тема переговоров – военная помощь и вопрос о том, предоставит ли Германия Украине крылатые ракеты Taurus.

Своими мыслями по этим и другим актуальным вопросам в эксклюзивном интервью OBOZ.UA поделился украинский дипломат и политик Роман Бессмертный.

– Последние заявления Трампа в отношении Путина довольно скептические, и он якобы "серьезно рассматривает" возможность введения санкций против РФ, поскольку все больше разочаровывается российским диктатором и ходом переговоров. То, что Путин "играет" с Трампом, игнорирует его предложения и почти издевается, уже говорят как в Европе, так и в Сенате США. Наступил ли для Трампа момент истины, ведь далее уже надо как-то реагировать на такие дерзкие действия Кремля? Как вы думаете, он выберет бегство, борьбу или избавиться от Украины, ведь желание по восстановлению экономических связей между США и РФ остаются, как и фактор негативного отношения ко Владимиру Зеленскому?

– Трамп останется Трампом. Его непредсказуемость, непоследовательность, алогичность – все это считалось его сильной стороной, его силой. И вот обратите внимание: попробуйте найти там упоминание о том, что "Трамп готов ввести санкции". В СМИ говорится о позиции сенаторов Грэма и Блюменталя, о позиции лидера республиканского большинства Туна, но там нет позиции самого Дональда Трампа. Поэтому акцентирую – мы должны работать с правительством, потому что Трамп – это прочитанная книга. Его алогичность, непоследовательность, а иногда и полная непредсказуемость не дают возможности выбрать какую-то устойчивую логическую линию.

Иногда складывается впечатление, что он импульсивно формулирует свои заявления, будто бы пытается выстроить какую-то линию. Но никакой линии нет. Его позиция меняется в зависимости от того, как он поел, что надел, какой у него галстук, что ему сказали, какой самолет подали, в какой автомобиль он сел и так далее. Те, кто хорошо изучил этого человека, знают: есть только одно, что его успокаивает и интересует, – это его деньги, состояние, удовольствие. Именно поэтому, не случайно, Белый дом превратился в выставку низкопробных картин, позолоты, портретов. Это сусальное золото вокруг него превратило резиденцию в визуальный хаос. К этому еще добавляется человеческий хаос: случайные, непрогнозируемые встречи с людьми, которые дестабилизируют работу. А теперь представьте, что против этого хаоса выступает "кгбшная" система, которая умело этим всем пользуется. И как Трамп со своей тактикой может противостоять такой системе?

Если у Путина есть хотя бы минимальный шанс воспользоваться Трампом – он это сделает. Он будет им играть и в дальнейшем. Даже если Трамп иногда будет эмоционально реагировать, произносить какие-то заявления, то после полученного "удовольствия" быстро вернется в свою "нишу комфорта". А комфортно ему с теми, кто подобен ему: с Путиным, Эрдоганом, Ким Чен Ыном, Си Цзиньпином. Именно там его зона комфорта. Он смотрит на них как на всевластных императоров. Этих полулюдей и людоедов он идеализирует. Из них он рисует образ себя самого. Его тянет к общению с ними, он получает от этого удовольствие. Трамп не понимает, что он возглавляет демократическое государство. Его захватывает идея абсолютной власти.

– То есть все эти "наконец", "окончательно", "в последний раз" от Трампа и его администрации в отношении Путина и РФ, что он рассматривает возможность введения разрушительных санкций – об этом можно забыть? Трампа с его чрезмерным эго не задевает вот такое поведение Путина?

– Его это абсолютно не задевает. Роман, его эго измеряется долларом, богатством, роскошью и так далее. Многих людей возмущает тот момент, когда он жмет руку наследному принцу Саудовской Аравии – убийце, который лично отдал приказ убить журналиста. Это доказано. И уже тогда, во время первой каденции, Трамп нарушил моральное табу – запрет на контакты с подобными фигурами. И именно тогда был разрушен моральный барьер. Все это поняли, и моральные рамки просто рассыпались. Теперь все пошли туда в очередь. И это продолжается до сих пор. Поэтому для Дональда Трампа фраза "деньги не пахнут" звучит почти как детская игрушка. Его настоящая ценность – это состояние: его личное, его семьи. И когда он говорит о желании остановить кровопролитие, – это выглядит неискренне, это видно даже по его лицу.

– Хорошо, нам можно на что-то все же рассчитывать?

– Да, на внутреннюю американскую систему. Он боится ее. Именно он звонил Линдси Грэму с просьбой не выносить тот закон о 500-процентных пошлинах. Пресса пишет, что его вот-вот примут, хотя Трамп сам настаивал, чтобы этот закон даже не регистрировали. Теперь он молчит. А если его спросят: "Ты же просил не подавать этот закон?" – он скажет: "Кто, я?" Так, как он говорит это десятки раз. Поэтому не ждите от него последовательности.

То, что чаша весов медленно склоняются в сторону Украины и Европы – это уже, как говорил классик, "и коню понятно". Посмотрите хотя бы на то, что подписала директор национальной разведки США Тулси Габбард. Она отмечает в прогнозах относительно угроз на 2025 год, что основной из них для США являются вооруженные силы РФ. Посмотрите на раздел о химическом и биологическом оружии. Она прямо указывает, что российская армия применяет химическое оружие против украинцев на фронте. И это та самая Габбард, которая ранее распространяла дезинформацию о том, что американцы якобы построили в Украине лаборатории по производству биологического оружия. Она оправдывала нападение Москвы, мол, США обещали Украине вступление в НАТО. Но теперь подписывает совершенно противоположный документ. Потому что в конце концов даже для таких людей, как Тулси Габбард, факты – это факты. Но для Дональда Трампа – это не факты. Если он и слушает кого-то по внешней политике, то это Стив Уиткофф, такой же болтун, как и сам Трамп. Он говорит одно, делает второе, пишет третье. Поэтому, с моей точки зрения, если кто-то хочет получить "удовольствие", то в каждой фразе Дональда Трампа можно найти капельку такого себе "бальзама". Но на самом деле – это иллюзия.

– Что касается системы, Сенат США действительно стремится усилить давление на Россию. Американские сенаторы дали Путину "несколько дней" на решение по Украине и пригрозили вырезать Россию из мировой торговли. Законопроект США о "сокрушительных" санкциях против России пойдет в ход, если в ближайшее время Кремль не начнет "добросовестные" переговоры о прочном мире с Украиной, заявили авторы документа сенаторы Линдси Грэм и Ричард Блюменталь. Они отметили, что их законопроект поддержали уже более 80 из 100 сенаторов от обеих партий. По их словам, члены верхней палаты Конгресса все больше убеждаются в том, что Владимир Путин не стремится к окончанию войны.

"Если Путин продолжит играть в игры, Сенат примет меры", – подчеркнул накануне Линдси Грэм. Будут ли на самом деле реальные действия от сенаторов относительно санкций?

– Этот закон может быть принят. Для меня только остается вопрос: что произойдет первым – угроза импичмента Дональду Трампу или принятие этого закона? Потому что эти процессы, в конце концов, могут идти параллельно. Да, Трамп – своеобразный человек, но жизнь не раз ставила его в ситуации, которые были значительно сильнее его. И тогда он искал партнеров, часто очень сомнительных. Все прекрасно знают, что его от банкротства спасали в том числе и российские криминальные деньги – и не раз. Поэтому, попадая в тупик, он может принимать импульсивные и вредные решения. Но это будет лишь усиливать негативную оценку по отношению к нему.

С моей точки зрения, следует ожидать решений как от Сената, так и от Палаты представителей – даже если Трамп что-то там будет "мурлыкать" против. И даже если он в очередной раз будет договариваться с московским фюрером. Очень важно, что даже Европа активизировалась. Только что завершились военные учения НАТО в Балтии. И по рекомендациям командования, которое их проводило, было рекомендовано увеличить контингент союзных войск в регионе. А также усилить там присутствие техники, ракетных комплексов, систем ПВО и ПРО. Потому что в течение месяца учения выявили, скажем мягко, определенные пробелы в способности противодействовать российской агрессии. Цель учений была двойная: с одной стороны – остановить возможную агрессию, а с другой – отработать контратаки. И неслучайно ситуация в Балтии обостряется. С одной стороны, НАТО реализует программу "Балтийский часовой", с другой – постоянные учения. И все это, с моей точки зрения, неизбежно ведет к вспышке войны, независимо даже от того, что будет происходить на российско-украинском фронте.

– Относительно меморандума. США получили от Украины список условий для мирного соглашения и ждут аналогичный перечень от России, заявил спецпредставитель Трампа по Украине Кит Келлог, добавив, что встреча Зеленского, Путина и Трампа может состояться в Женеве после того, как Москва передаст свое видение условий для мира и они будут рассмотрены.

– На сегодняшний день Путин не стремится встречаться не только с Зеленским, но и с президентом США. Причем эта позиция обоюдная: как со стороны Путина, так и со стороны Дональда Трампа. Это проскальзывает в отдельных заявлениях самого президента США, хотя его окружение, в частности Келлог, вынуждены поддерживать нарратив: мол, "только мы двое можем все решить".

Во-первых, как вы представляете Трампа в роли посредника между Путиным и Зеленским? Ему необходимо быть фигурой номер один, центром внимания. Даже с глазу на глаз он предпочитает доминировать, чтобы продемонстрировать свое превосходство. Представить Трампа как нейтрального модератора – это уже на уровне фантастики. Просто посмотрите на его темперамент, поведение, коммуникационные привычки. Не зря же посредниками обычно выступают швейцарцы, шведы, финны – государства с нейтральной позицией, стабильностью, дипломатическим авторитетом. А теперь – Трамп. Это как открытие нового жанра в политике. Это чрезвычайно рискованный шаг. Потому что посредничество – это не про импульсивность, не про эгоцентризм.

Во-вторых, форматы переговоров, выпадающие за рамки международной правовой системы, игнорирующие решения Генеральной Ассамблеи ООН и других международных институтов не просто разрушают международный порядок, а блокируют формирование новой архитектуры безопасности. А формат, где Трамп является посредником, – это типичная "кгбшно-фсбшная" модель: "двое против одного". Это надо понимать заранее. Информационный фон здесь очевиден: он уже на поверхности. Вывод один – надо быть очень осторожным, трезво оценивать ситуацию. И понимать, куда можно вступать, а куда – нет. Потому что в некоторых "водах" плавают пираньи.

– А как насчет заявления Дмитрия Медведева, который накануне пригрозил США Третьей мировой войной. Такие выпады могут изменить настроение Трампа?

– Как по мне, деятельность Путина направлена на разжигание континентальной и даже глобальной войны. А бездействие Дональда Трампа лишь подыгрывает этому сценарию. Такое "сотрудничество наоборот" между ними создает идеальные условия для эскалации. Это уже заметно – напряжение нарастает стремительно. Вспомните, когда я начал публиковать материалы о российских диверсиях в Европе, о гибридной войне, меня критиковали, мол, это преувеличение. Но сейчас все это вышло на поверхность. Напряжение на Балтике растет именно потому, что санкции действуют. У Путина остается все меньше легитимных источников финансирования войны, поэтому Россия массово использует нелегальный "теневой" танкерный флот, чтобы продавать нефть на черном рынке. Балтика стала ключевой точкой: именно оттуда идет две трети теневого экспорта. И это не только нефть, но и газ. Это источник, который фактически наполняет военный бюджет России. Поэтому понятно, что Европа и НАТО не будут мириться с таким произволом.

– Президент Украины Владимир Зеленский уже третий раз за последние несколько недель встречается в Берлине с канцлером Германии Фридрихом Мерцем, который берет на себя роль лидера в деле поддержки Украины в войне против России.

– Во-первых, безусловно, амбиции и возможности у Мерца есть, чтобы стать ведущей фигурой в европейской политике. Однако немцы принципиально не стремятся к единоличному лидерству. Они понимают, что Европа как единый организм нуждается в коллегиальном руководстве. Поэтому Мерц будет работать с Великобританией и ее премьер-министром Киром Стармером. Он также будет сотрудничать с лидером Италии Джорджей Мелони, где между ними больше гармонии, чем разногласий. Будет работать и с президентом Франции Макроном – немцы и французы заплатили очень высокую цену в истории за отсутствие координации. Мерц будет активно взаимодействовать и с Польшей, независимо от того, кто там у власти, потому что геополитика требует сотрудничества. Он прекрасно осознает стратегическую связь между Киевом и Берлином. Есть определенный парадокс: исторически ближе Берлин и Киев, но с точки зрения ценностей – Киев ближе к Парижу. Это обусловливает необходимость трехсторонней координации между Украиной, Польшей, Германией и Францией. Этот союз – основа стабильности на евразийском континенте. И как говорил Збигнев Бжезинский, без стабильной Европы невозможно удержать в повиновении "черную дыру" – Россию. Ее нельзя выпустить из этой роли. Для противодействия нужна сила – континентальное единство. Важную роль также играют Великобритания и Канада.

Поэтому несмотря на любые заявления Дональда Трампа, Европа должна двигаться к вступлению Украины в ЕС и НАТО. Это нужно не только Украине для безопасности – это потребность самой Европы. Стабильность в Украине – это стабильность в Европе, а стабильность в Европе – это стабильность в мире. История не раз это подтверждала.