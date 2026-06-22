Экс-мэр Манчестера принес присягу депутата парламента и заявил, что выдвинет свою кандидатуру на пост премьера Британии

Вероятным преемником Кира Стармера на посту британского премьер-министра считается Энди Бернем, бывший мэр Манчестера и новоизбранный депутат парламента. Лейборист подтвердил, что будет выдвигать свою кандидатуру на пост главы правительства Великобритании.

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На своей странице в X (Twitter) в понедельник, 22 июня, Бернем пообещал, что с ним страна обретет "стабильность, серьезность и неизменную сосредоточенность на важнейших вопросах" — именно то, в чем, по его словам, нуждается Британия. Также политик поблагодарил Стармера "за лидерство и преданность в такой сложный период".

"Его решение (подать в отставку. – Ред.) знаменует начало переходного периода, и важно, чтобы этот процесс проходил упорядоченно и ответственно. Я выдвину свою кандидатуру в рамках этого процесса", – заявил Бернем.

Он добавил, что приоритетом власти "должна быть совместная работа над тем, чтобы вернуть страну туда, где мы все хотим ее видеть" В этом контексте бывший мэр Манчестера сделал акцент на экономических вопросах.

"Лейбористское движение всегда было сильнее всего, когда смотрело вперед с уверенностью и целеустремленностью", – подытожил он.

Отметим, что Энди Бернем (вместе с еще двумя "новичками" Дугласом Лумсденом от Консервативной партии и Ларой Берд от Шотландской национальной партии) принесли присягу на верность Короне 22 июня после победы на довыборах на прошлой неделе.

Прием заявок на участие в выборах лидера Лейбористской партии начнется 9 июля и завершится 16-го числа. Если никто другой не выдвинет свою кандидатуру против Бернема, он может стать премьер-министром.

Конкурентом Бернема может стать Уэс Стритинг, бывший министр здравоохранения, который ранее заявил о готовности участвовать в борьбе и утверждал, что имеет поддержку 81 депутата. Не исключается также появление других кандидатов.

Что предшествовало

В понедельник, 22 июня, Кир Стармер объявил об отставке с поста лидера Лейбористской партии и премьер-министра. Политик пояснил, что выслушал позицию парламентской фракции относительно своего будущего и принял ее "с достоинством". Он заверил, что на первое место всегда ставит интересы государства.

Стармер также напомнил, что лейбористское правительство стало первым за 14 лет, а его целью было улучшение жизни миллионов граждан.

Как писал OBOZ.UA, Энди Бернем неоднократно заявлял о поддержке Украины и критиковал действия России. Также он, будучи мэром Манчестера, в 2023 году стал сооснователем сети UNBROKEN Cities Network. В рамках этой инициативы Манчестер сотрудничает со Львовом и Ливерпулем. Сеть поддерживает реабилитационные проекты в Украине и помогает городам, пострадавшим от российских атак.

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