'Члены переговорной группы выжили': Нетаньяху призвал к ликвидации оставшихся руководителей ХАМАС в Катаре

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил в субботу, 13 сентября, что ликвидация лидеров ХАМАС, проживающих в Катаре, устранит главное препятствие для освобождения всех заложников и прекращения войны в Газе. Таким образом он подтвердил, что руководители группировки выжили после израильского удара по Дохе.

В своей заметке в соцсети Х Нетаньяху отметил, что лидеры террористов ХАМАС, которые живут в Катаре, не переживают о судьбе людей в Газе. По его словам, они блокировали все попытки прекращения огня, чтобы бесконечно затягивать войну.

"Избавление от них устранило бы главное препятствие на пути к освобождению всех наших заложников и прекращению войны", – считает премьер.

Что предшествовало

9 сентября Израиль нанес удар по высшему руководству ХАМАС в Катаре. Эти лидеры находились за границей и годами руководили террористическими операциями, и они несут "прямую ответственность за события 7 октября 2023 года", заявили в Армии обороны Израиля.

Атака была осуществлена при участии ЦАХАЛ и Агентства безопасности "Шин-Бет". Израильские чиновники сообщили, что удар был направлен на высших лидеров ХАМАС, включая Халила аль-Хайю, изгнанного руководителя террористической группы в Газе и главного переговорщика.

Катар, который выступал посредником вместе с Египтом в переговорах по прекращению огня в почти двухлетней войне в Газе, осудил нападение как "трусливое" и назвал его вопиющим нарушением международного права.

ХАМАС заявил, что пятеро его членов, включая сына его изгнанного руководителя Газы Халила аль-Хайи, погибли в результате нападения, но его высокопоставленные руководители и члены переговорной группы выжили. Катар заявил, что также погиб член его внутренних сил безопасности.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху обратился к Катару с призывом выдворить террористов со своей территории, имея в виду ХАМАС. Если этого не сделают в Дохе, за дело возьмется Израиль.

