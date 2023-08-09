Бывшая глава МИД Австрии, танцевавшая с Путиным на собственной свадьбе, поселилась в российской деревне. Фото

Бывшая министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль, известная среди прочего тем, что на своей свадьбе танцевала с российским диктатором Владимиром Путиным, арендовала дом в отдаленном рязанском селе. Австрийская чиновница вынуждена была покинуть родину из-за обвинений в связях с Россией.

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В настоящее время Карин Кнайсль живет в селе Петрушево в Рязанской области. Об этом пишут российские СМИ.

В комментарии пропагандистам Кнайсль рассказала, что снять жилье в Петрушевом ей помогли знакомые. По ее словам, сейчас она арендовала сельский дом на месяц и еще не решила, что будет делать дальше.

"Я заплатила еще за месяц, а дальше увидим. Я не знаю ничего о моем будущем, ничего", – сказала Кнайсль.

Экс-глава МИД Австрии также пожаловалась, что три года назад ее заставили покинуть страну, не разрешали работать во Франции и даже отказали в открытии банковского счета. По ее словам, она была вынуждена убегать из Европы, поскольку ее нигде не принимали. Сначала Кнайсль уехала в Ливан, а потом остановилась в России.

Бывшая министр также рассказала, что в российской глубинке продолжает писать книги, заниматься преподаванием, также ее пригласили работать в центр Gorki при Санкт-Петербургском государственном университете. На сайте университета отмечено, что Карин Кнайсль занимает должность руководителя центра.

"Было непросто приехать сюда, но я пытаюсь найти свой путь, хоть это нелегко. Здесь мне нравится, в этом селе очень мило. Я приступила к работе, продолжаю преподавание и обучение, пишу свои книги, изучаю язык. Мне пришлось оставить свою прежнюю жизнь. , начать все сначала, а в 60 лет это непросто", – призналась она.

Отвечая на вопрос, общается ли она с Путиным, который был гостем на ее свадьбе, Кнайсль отметила, что в 2019 видела его в последний раз. Впрочем, она соврала.

Карин Кнайсль возглавляла министерство иностранных дел Австрии в 2017-2019 годах. Она заняла должность в правительстве по квоте Австрийской партии свободы, с которой в 2016 году путинская партия "Единая Россия" заключила соглашение о взаимодействии и сотрудничестве.

В 2018 году Карин Кнайсль вышла замуж. Одним из гостей на свадьбе был российский диктатор Владимир Путин. Широко известным стало видео, на котором невеста танцевала вальс с Путиным перед видеокамерами.

Вскоре Кнайсль развелась с мужем.

В сентябре 2020 года Карин Кнайсль покинула Австрию, сначала переехала на небольшую ферму во Франции, а затем – в Ливан.

В 2021 году по распоряжению правительства РФ Карин Кнайсль выдвинули в качестве кандидата в совет директоров компании "Роснефть", а впоследствии и избрали на эту должность. В марте 2022 года она сообщила компании, что не будет баллотироваться на второй срок, а в мае подала в отставку.

В том же году Карин Кнайсль засветилась как автор нескольких публикаций в газете "Ведомости", где ее представляли доктором права.

Статьи отмечались кремлевскими нарративами. Да, в одной из них Кнайсль писала о том, что в Германии невозможно будет возродить производство без доступного сырья из России. В других комментариях и интервью она критически высказывалась о европейской политике.

В 2023 году Карин Кнайсль выступала на Петербургском международном экономическом форуме и форуме "Россия – Африка". В обоих мероприятиях принимал участие Владимир Путин, а значит, она его видела в 2019 году не в последний раз.

Как сообщал OBOZREVATEL:

В августе прошлого года бывшая министерка иностранных дел Австрии Карин Кнайсль опубликовала скандальный пост в поддержку России. Президента страны-агрессора Владимира Путина она сравнила с Лениным, а европейских политиков – с унижающимися перед ним крестьянами.

В июле 2022 года газета Washington Post написала, что Кнайсль эмигрировала из Австрии. Она якобы покинула страну из-за угроз расправы.

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