В США снайпер устроил стрельбу по офису миграционной службы: есть убитый и раненые. Фото

В Далласе, США, утром в среду, 24 сентября, снайпер открыл огонь по офису Иммиграционной и таможенной службы. В результате перестрелки погиб один задержанный, двое получили ранения. Нападавший покончил с собой.

Как сообщает ABC News, огонь по зданию ICE велся из соседнего здания. В ФБР заявили, что стрельба расследуется "как акт целенаправленного насилия".

Нападение совершено не на центр содержания мигрантов, а на офис, где проводят краткосрочную обработку задержанных.

На пресс-конференции представители власти заявили, что ни один правоохранитель не пострадал.

Стрелок, который, похоже, был "снайпером с высоты", стрелял с нескольких сотен метров.

Он умер от огнестрельного ранения, нанесенного себе самому, сообщил ABC News исполняющий обязанности директора ICE Тодд Лайонс.

В удаленном твите ICE заявила, что стрелок стрелял "без разбора".

Не уточняя мотив стрельбы, специальный агент ФБР Джо Ротрок заявил, что, похоже, выстрелы, "найденные вблизи подозреваемого стрелка, содержат сообщения, направленные против ICE".

Директор ФБР Кэш Патель обнародовал изображения найденных неиспользованных гильз, в том числе одной с гравировкой ANTI ICE.

Цель нападения не была четко определена, но инцидент произошел на фоне того, что ICE усиливает усилия по депортации по всей стране, а чиновники Службы внутренней безопасности предупреждают, что агенты и офицеры их ведомств сталкиваются с ростом насилия и угроз, пишет ABC News.

