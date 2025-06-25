'Будет эффект домино': эксперт оценил, сможет ли Иран перекрыть Ормузский пролив

Угрозы Ирана о намерениях перекрыть Ормузский пролив не имеют под собой реальной почвы, ведь Тегеран просто не может этого сделать. Воздушное пространство над проливом контролируют израильские ВВС, к тому же там большая концентрация западных боевых кораблей и авиации.

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Если же Иран таки попытается воплотить угрозы в жизнь, с высокой вероятностью он просто потеряет свой и без того не очень большой флот и окажется лицом к лицу с реальной возможностью краха режима аятолл. Такое мнение в интервью OBOZ.UA высказал военно-морской эксперт, обозреватель журнала Defense Express Владимир Заблоцкий.

Эксперт убежден, что угрозы Ирана заблокировать Ормузский пролив так и останутся угрозами.

"Не может он этого сделать, потому что нам в воздухе господствуют израильские ВВС, там большая концентрация западных боевых кораблей и авиации, поблизости находятся базы США, в том же Катаре. Кстати, там находится центральное командование (авиабаза Аль-Удейд. – Ред.), которое руководит бомбардировками Ирана и операциями американского флота в этом регионе", – подчеркнул Заблоцкий.

По его мнению, попытка реализовать угрозу для Тегерана обернулась бы катастрофой.

"Если они хотят, чтобы их уничтожили... Уничтожат, а еще и корабли. Сейчас не трогают портовую инфраструктуру, это табу, потому что Израиль и США преследуют цель, во-первых, лишить эту террористическую страну-союзника России возможности создания ядерного оружия, во-вторых, свержение режима, но чтобы это не отразилось на населении страны. Население Ирана не отличается высоким уровнем жизни. Хотя они и ненавидят диктатуру, но свергнуть диктатуру изнутри очень редко удается, потому что она основывается на терроре", – отметил эксперт.

Заблоцкий убежден, что эскалация со стороны Ирана в виде попыток перекрыть важный для мирового рынка нефти Ормузский пролив могут заставить его "оппонентов" отступиться от стремления не ухудшать положение для иранского народа.

"Возможно, если дела пойдут плохо, будут нанесены удары и по нефтяной инфраструктуре, тогда Иран вообще потеряет возможность общаться с внешним миром и поддерживать функционирование своих государственных институтов. А это будет означать падение уровня жизни населения, недовольство властью и тому подобное. Возможно, такой план В действительно есть. Но, думаю, такого сценария будут пытаться избежать, потому что Иран является одним из поставщиков нефти для Китая. Китай вложил туда много средств. Также известно, что прокси Китая – Северная Корея – заявила, что она даст Ирану ядерное оружие", – очертил ситуацию обозреватель журнала Defense Express.

Он резюмировал, что особых возможностей для перекрытия пролива Иран не имеет. В прошлом подобные попытки потерпели неудачу.

"Для перекрытия Ормузского канала у Ирана нет особых средств. Они пытались это делать еще во времена ирано-иракской войны, когда одни страны поддерживали Ирак, который экспортировал нефть, а другие поддерживали Иран, который также экспортировал нефть. Обе стороны наносили удары авиацией и ракетами по нефтяным терминалам, все несли потери. Если Иран пойдет на такой шаг сейчас, он потеряет свой не очень большой флот, который будет потоплен очень быстро. Ведь когда авиация господствует в воздухе, флот не может ничего делать. Соответственно, режим бешеных аятолл рухнет. Следовательно, будет эффект домино", – подчеркнул Заблоцкий.

Напомним, 22 июня парламент Ирана согласовал закрытие Ормузского пролива. После этого свое окончательное слово должен был сказать духовный лидер страны Али Хаменеи.

Согласно прогнозам Института изучения войны, воплощение Тегераном в жизнь угрозы о перекрытии Ормузского пролива позволило бы РФ продолжить финансировать войну, ведь вызвало бы резкое повышение мировых цен на нефть.

Впрочем, накануне, 24 июня, президент США Дональд Трамп объявил о завершении войны между двумя странами. И, как следует из заявлений, звучавших из Иерусалима и Тегерана, проигравших в ней не было. Так, в Израиле заявили о достижении цели по уничтожению иранской ядерной программы. А в Иране устроили массовые празднования по случаю "победы" над ненавистным режиму аятолл Израильским государством.

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