Британия и Германия подпишут договор о взаимной обороне: что будет предусматривать

Великобритания и Германия подпишут масштабный договор. Документ предусматривает положение о предоставлении взаимной поддержки в случае угрозы одной из сторон.

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Об этом сообщает Politico ссылаясь на анонимные источники. Отмечается, что текст соглашения близок к завершению и, вероятно, будет подписан 17 июля, до того, как парламенты двух стран уйдут на летние каникулы.

Премьер-министр Кир Стармер и бывший канцлер Германии Олаф Шольц заложили основу для будущего пакта в совместной декларации, подписанной летом 2024 года, пообещав укрепление сотрудничества в сферах мира, безопасности и экономического развития.

Один из важных разделов документа посвящен обороне и опирается на прошлогоднее Соглашение Тринити-Хаус, которое определяет, что стратегическая угроза для одной стороны считается угрозой для другой. Это открывает возможность для Германии заключить договоренность о взаимной обороне с обеими европейскими ядерными державами в стремлении действующего канцлера Фридриха Мерца укрепить обороноспособность Европы независимо от США.

Несмотря на ожидаемое подтверждение обеими странами преданности НАТО как основе коллективной обороны, включение пункта о взаимной помощи свидетельствует о стремлении европейских союзников к более глубокой интеграции в сфере безопасности на фоне постепенного ухода США от трансатлантического альянса.

"Ожидается, что документ будет содержать дальнейшие меры по борьбе с нелегальной миграцией, транспортировкой, а также исследованиями и инновациями. Он также будет содержать обязательства способствовать трансграничному обмену – чрезвычайно сложной сфере для правительства Стармера, поскольку он сталкивается с давлением по сокращению как легальной, так и нелегальной миграции", – говорится в статье.

Любое отдельное соглашение по мобильности молодежи будет заключено на уровне Европейского Союза, поскольку Великобритания не смогла достичь согласия по этому вопросу во время так называемой "перезагрузки" отношений, согласованного в мае.

В частности, Берлин был одной из наиболее активных столиц, выступавших за смягчение правил для молодежи, желающей приехать в Великобританию. Подписание соглашения между Киром Стармером и Фридрихом Мерцем стало результатом 18 раундов переговоров, из которых три проходили с глазу на глаз в Берлине, а еще два – в Лондоне.

Напомним, в мае стало известно, что Великобритания и Германия объединили усилия для создания нового оружия "глубокого высокоточного удара". Теоретически, его радиус действия превысит 2000 километров. Этот совместный проект является частью двустороннего оборонного пакта, подписанного странами в прошлом году. Политики подчеркивали, что Европа должна быть способна защитить себя от любой эскалации российско-украинской войны.

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