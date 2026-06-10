Большинство европейцев поддерживают увеличение расходов на оборону: что показал опрос

Большинство жителей Европы поддерживают увеличение расходов на оборону на фоне роста угроз безопасности. Также значительная часть граждан выступает за закупку вооружения именно у европейских производителей.

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В то же время уровень доверия к США как гаранта безопасности снижается. Об этом свидетельствуют новые данные Европейского совета по международным отношениям (ЕСМО).

Так, согласно данным исследования, проведенного брюссельским аналитическим центром, большинство европейцев поддерживают увеличение расходов на национальную оборону. Исключением стала Италия, где больше респондентов высказались против роста оборонного бюджета.

Опрос состоялся в мае 2026 года и охватил более 18 тысяч респондентов из 15 стран, в частности Австрии, Болгарии, Дании, Эстонии, Франции, Германии, Венгрии, Италии, Нидерландов, Польши, Португалии, Испании, Швеции, Швейцарии и Великобритании.

Большинство опрошенных, кроме итальянцев, также поддерживают идею закупки большего количества вооружения у европейских производителей, а не за пределами континента. В то же время Польша стала единственной страной, где большинство респондентов положительно относятся к закупке оружия у США.

После полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году европейские страны значительно нарастили свои военные бюджеты. Страны НАТО также взяли на себя обязательства довести оборонные расходы до 3,5% ВВП на основные потребности до 2035 года.

Европейский Союз уже запустил ряд инициатив для развития оборонной промышленности. Среди них – программа "Действия в области безопасности для Европы" (SAFE) с финансированием в 150 миллиардов евро, Европейская программа развития оборонной промышленности (EDIP) объемом 1,5 миллиарда евро, а также инновационная программа Agile на 115 миллионов евро.

Вопрос распределения средств между европейскими компаниями стал ключевым в дискуссиях по этим инициативам и даже привел к задержкам в переговорах по программе EDIP.

В то же время опрос показал рост недоверия к США. Большинство респондентов во всех 15 странах не ожидают, что Соединенные Штаты предоставят им защиту в случае нападения. Зато в большинстве стран, за исключением Болгарии, граждане считают, что помощь могут оказать другие европейские государства.

Такие настроения формируются на фоне политики президента США Дональда Трампа, который сосредоточил внимание на других регионах, в частности Индо-Тихоокеанском, а также неоднократно критиковал европейских союзников.

Несмотря на это, уровень доверия к НАТО остается выше, чем поддержка идеи создания отдельного оборонного союза только в рамках ЕС. Лишь 29% опрошенных назвали такую инициативу хорошей или очень хорошей, и ни в одной из стран она не получила большинства поддержки.

Ранее еврокомиссар по вопросам обороны Андриус Кубилиус предложил создать новый межправительственный форум в рамках Европейского оборонного союза. Однако пока неизвестно, нашла ли эта идея поддержку среди стран-членов ЕС.

Напомним, ранее командующий вооруженными силами Латвии, генерал-майор Каспарс Пуданс заявил, что Россия может напасть на страну НАТО до 2030 года. После того, как Альянс подготовится к реальному военному противостоянию с РФ, это "окно возможностей" для Путина закроется.

Также OBOZ.UA сообщал, Великобритания с девятью странами Европы создает новый морской оборонительный альянс. Он заявлен как "дополнение к НАТО", а не его замена.

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