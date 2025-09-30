'Больше никаких парней в платьях': Хегсет объявил завершение эры политкорректности в армии США. Видео

Министр обороны США Пит Хегсет объявил о завершении эры политкорректности в американской армии. По его словам, отныне армия будет руководствоваться строгими требованиями к дисциплине, физической подготовке и внешнему виду.

Видео дня

Об этом он сказал на встрече с генералами в Вирджинии. Хегсет заявил, что в армии больше не будет "парней в платьях", поклонения изменению климата или гендерных экспериментов.

"Эра политкорректности завершается прямо сейчас: или вы соответствуете стандартам, или вы уходите! Никаких парней в платьях. Никакого поклонения изменению климата, никаких гендерных иллюзий. Мы с этим закончили", – сказал он.

Также он отметил строгие требования к росту, весу и физической форме: все военнослужащие должны сдавать тесты по физической подготовке, а длинные волосы и бороды запрещены, если это не касается спецназа.

"Вы должны соответствовать нормам роста и веса и сдавать тесты по физической подготовке. Никаких бород или длинных волос. Хочешь бороду – иди в спецназ, нет – тогда голись. У нас нет армии, заполненной нордическими язычниками", – заявил министр.

Министр добавил, что высшему командованию, которое не соглашается с новыми правилами, стоит рассмотреть "почетную отставку".

"Если мои сегодняшние слова заставляют ваше сердце сжиматься, вы должны сделать почетный шаг и подать в отставку", – резюмировал глава Пентагона.

Что предшествовало

Еще в январе президент США Дональд Трамп подписал указы, которые изменят структуру американской армии. В частности, он запретил трансгендерам служить в Вооруженных силах и отменил программы по обеспечению разнообразия, равенства и инклюзивности в армии.

Ранее сообщалось, что увольнение всех трансгендеров, которые служат в американских Вооруженных силах, может привести к лишению должностей 15 тыс. военнослужащих в то время, когда страна испытывает трудности с набором в армию.

Напомним, Трамп заявил, что против участия трансгендеров в женских соревнованиях. Тема запрета мужчинам, сменившим пол на мужчин, участвовать в женском спорте в течение многих лет была одним из самых горячо обсуждаемых вопросов в американской политике.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!