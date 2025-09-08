УкраїнськаУКР
"Бессмысленный и худший из возможных вариантов": в Британии раскритиковали новейший БМП Ajax. Фото

Выбор БМП Ajax для британского войска, которые Лондон начал закупать у американского оборонного гиганта General Dynamics в 2014 году, был ошибкой. Это "бессмысленная" техника, цена которой является завышенной.

С резкой критикой указанных боевых машин пехоты выступил бывший министр обороны Великобритании Бен Уоллес. Во время дискуссии на платформе X он, уже не будучи представителем правительства, позволил себе выразить истинное отношение к Ajax.

Уоллес возглавлял оборонное ведомство с 2019 по 2023 год, поэтому не он принимал решение о закупке.

"Я унаследовал Ajax. Это был бессмысленный проект. Завышенная цена и худшее сочетание нерешительности и возможностей. Нам следовало просто купить CV90 много лет назад!" – заявил экс-министр.

В чем проблема БМП Ajax

Как напомнил портал Defense Express, критика этих боевых машин пехоты довольно распространена, и теперь ее открыто озвучил даже бывший глава британского МО.

Контракт на поставку 589 бронемашин в различных конфигурациях Соединенное Королевство заключило в 2014 году, в то же время поставки серийных строевых машин в британскую армию начались только в январе 2025-го. Из общего заказа с плановыми затратами в 3,5 млрд фунтов (около 5,7 млрд долларов по курсу 2014 года) пока, вместе с предсерийными, изготовлено лишь около сотни. При этом общие расходы на уровне 2023 года были оценены уже в 5,5 млрд фунтов.

Эксплуатационная готовность этих БМП должна была наступить в 2020 году, но теперь должна в районе 2028-2029. Также ее преследовали многочисленные скандалы.

В 2021-м было признано, что Ajax имеют сверхвысокий уровень вибрации и шума. СМИ сообщали, что некоторые солдаты потеряли слух после тестов бронемашины, причем части из них пришлось покинуть службу в армии по состоянию здоровья.

В 2023 году стало известно, что проблему решили путем добавления подушек на сиденья и выдачей наушников.

Когда Великобритания принимала решение, какие БМП закупать, главным конкурентом Ajax был нынешний бестселлер CV90. Эта шведская военная техника чрезвычайно популярна; машины CV90 используют Дания, Эстония, Нидерланды, Норвегия, Финляндия, Швейцария и, собственно Швеция. После полномасштабного вторжения России оператором CV90 также стали Вооруженные силы Украины.

Как писал OBOZ.UA, ранее посол США при НАТО Мэтью Уитакер заявил, что после окончания войны с РФ Украина будет иметь потенциал стать одним из ключевых поставщиков военной техники для стран Европы. Вместе с тем европейские партнеры помогут отстроить Украину после мирного соглашения.

