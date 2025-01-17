Звук столкновения метеорита с Землей впервые удалось записать: видео случайно сняла дверная камера

Впервые в истории удалось записать звук столкновения метеорита с Землей. И произошло это случайно благодаря камере на дверях обычного жилого дома в Канаде.

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Джо Велайдум и его партнерша Лаура, живущие на канадском острове Принца Эдварда, были встревожены, когда в июле прошлого года они обнаружили у своего дома пыль в форме звезды и повреждения на дорожке. Проверив камеру дверного звонка, они заметили невероятное мгновение, когда ниоткуда появился камень и упал на дорожку, рассыпав вокруг обломки, пишет Metro.

После просмотра отснятого видео, Джо Велайдум и Лаура поняли, что это не просто хулиганы бросили камень в их двор. Они собрали столько обломков, сколько смогли найти, однако им удалось отыскать лишь около семи граммов рассыпавшегося камня.

Собранные образцы прислали куратору коллекции метеоритов Альбертского университета Крису Герду, который подтвердил, что эти куски породы на самом деле были метеоритом.

По словам ученых, это был не только первый в истории зарегистрированный метеорит, приземлившийся на остров Принца Эдварда, но первая запись звука метеорита, ударяющегося о Землю, еще и снятого на камеру.

Джо Велайдум сказал, что он никогда бы не подумал, что его камера дверного звонка, используемая для наблюдения за доставкой на дом, сможет зафиксировать такое чудо.

"Как первый и единственный метеорит из провинции Остров Принца Эдуарда, Шарлоттаунский метеорит бесспорно объявил о своем прибытии поразительным образом. Никакое другое падение метеорита не было документировано, как это, вместе со звуком. Это добавляет совершенно новое измерение к естественной истории острова", – подчеркнул Крис Герд.

Ученый добавил, что метеориты обычно попадают в атмосферу Земли со скоростью около 60 000 км/ч, прежде чем замедляются до конечной скорости.

А этот кусок космической скалы, вероятно, двигался со скоростью около 200 км/ч, когда он врезался в землю. Это значит, что Джо очень повезло, что он вышел из дома, чтобы выгулять своих собак за несколько минут до этого.

Это новый образец из космоса. Он из пояса астероидов между Марсом и Юпитером. Он прошел долгий путь к Земле", – подытожил редкую находку Крис Герд.

OBOZ.UA ранее писал, что над Украиной пролетел "метеорит".

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