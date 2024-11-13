Землю накроет яркий звездопад Леониды: когда и как смотреть в небо

С 6 по 30 ноября по небу можно наблюдать метеорные потоки Леониды. Однако пик звездопада придется на вечер 17 ноября и утро 18 ноября.

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Леониды – это метеорные дожди с быстрыми яркими метеорами, количество которых может достигать 15 в час. Тропки сияющей пыли происходят из хвоста кометы 55P/Темпеля-Туттля, которая может удариться в атмосферу нашей планеты со скоростью до 70 км/с, пишет TheGuardian.

По словам астрономов, примерно каждые 33 года Леониды создают исключительные вспышки, называемые метеорными бурями. В ето время можно наблюдать тысячи метеоров в час. Такие штормы были зарегистрированы в 1833, 1866, 1966 и 1999 годах. Следующий яркий шторм ожидается не раньше 2032 года.

Ученые отмечают, что лучшее время для наблюдения за Леонидами будет после полуночи и утром 18 ноября. "Возьмите шезлонг, удобно лягте, укутавшись теплым пледом, возьмите чашку горячего какао и ваше терпение будет вознаграждено ярким небесным действом", – советуют астрономы.

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