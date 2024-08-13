Самый мощный звездопад года. Жители со всех уголков мира делятся впечатляющими фото Персеид и полярного сияния

Вторую ночь над Землей можно было наблюдать пик одного из самых известных и ярких метеорных дождей в году – Персеиды. Однако в этом году астролюбители поймали двойной джекпот, ведь звездопад во многих уголках мира происходил на фоне неба, окутанного северным сиянием.

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Такое двойное космическое удивление увидели жители США, Канады и стран Европы. Эксперты говорят, что совпадение этих двух ярких астрономических событий является редкостью, пишет Space.com.

Пик метеорного потока Персеид был ожидаемым, поскольку он происходит ежегодно, когда Земля проходит сквозь обломки – небольшие кусочки льда и камни – оставленные кометой Свифта-Туттля. Этот звездопад длится с 14 июля по 1 сентября. Правда, пик его активности пришелся в этом году на 11-13 августа.

Однако появление одновременных полярных сияний было неожиданным. Хотя синоптики прогнозировали определенную геомагнитную активность на выходных и Центр прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA) предупреждал о геомагнитной буре, однако о полярных сияниях речь не шла. Они ведь возникают действительно редко.

Поэтому те счастливчики, которые увидели сразу два чуда природы, радостно делятся своими фотографиями в сети. К примеру, астролюбитель Эндрю Хоукс из Великобритании увидел прекрасную демонстрацию метеорного потока Персеид и спонтанное извержение северного сияния на окраине Харрогита, Северный Йоркшир.

"Я фотографировал метеоритный поток Персеиды с другом, когда увидел, что за деревом засветился какой-то свет. Сначала я подумал, что это искусственное освещение, а затем, оглянувшись на камеру, увидел полярное сияние. Я перевел камеру, чтобы лучше кадрировать полярное сияние, и сказал своему другу: "Все, что нам сейчас нужен, – это метеор", и, по сигналу, тот, что на фотографии, вспыхнул в кадре", – поделился своими невероятными переживаниями во время астросъемки британец.

Фотограф Джош Дури снял невероятный вид метеорного потока Персеиды над британским знаменитым Стоунхенджем. "Небесный фейерверк, обнажающий связь во времени. Древние обломки кометы Свифта-Туттля, образовавшейся на раннем рассвете нашей Солнечной системы. Наблюдение из старинного дворца за движением небесных тел. Уместен рассказ сквозь бессмысленное время и тайну–, – так поэтически описал свое наблюдение за звездами Дури.

А вот американец Грег Гейдж сделал 933 изображения полярных сияний и метеоров Персеид, освещавших небо над Систерсвиллом, Западная Вирджиния, США. "Я нечасто устраиваю ночной вечер, но этот вечер того стоил", – сказал Гейдж, поделившись своими яркими снимками.

Канадка Дарлин Таннер стала свидетелем того, что называется авроральной короной, где лучи полярного сияния создают форму короны над головой. "Это было сюрреалистическое чувство – быть под этими лучами, глядя прямо вверх", – призналась девушка.

В Украине тоже фиксировали полярный свет и яркий поток Персеид в разных областях. Особенно поразительным полярное сияние было на Франковщине, откуда в соцсети поступает много фантастических фотографий.

Ранее OBOZ.UA писал, что уже появились первые фото самого зрелищного звездопада года.

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