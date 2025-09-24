Живые существа излучают свет: ученые объяснили этот процесс

Жизнь буквально сияет – к такому выводу пришли ученые из Университета Калгари и Национального исследовательского совета Канады. Их эксперимент доказал: живые существа, от растений до животных, продуцируют сверхслабое фотонное излучение, которое прекращается после смерти.

Видео дня

Это явление получило название "биофотоны". На первый взгляд, оно может напоминать легенды об аурах, однако научные данные подтверждают, что речь идет о реальных физических процессах. Слабый свет образуется в результате биохимических реакций в клетках и может стать новым способом диагностики состояния здоровья. Об этом пишет издание Science Alert.

Что показали эксперименты

Исследователи использовали высокочувствительные камеры, чтобы зафиксировать излучение от живых организмов. Четырех мышей сначала наблюдали в живом состоянии, а затем после эвтаназии. Результаты показали четкое снижение количества фотонов сразу после смерти, даже при сохранении температуры тела. Это стало прямым подтверждением того, что свечение является свойством именно живых клеток.

Подобный эксперимент провели и с растениями: листья кресс-салата и карликового зонтичного дерева намеренно подвергали стрессу – механическим повреждениям и химическому воздействию. Оказалось, что поврежденные участки листьев излучают значительно больше света, чем неповрежденные, и этот эффект сохранялся более 16 часов. Таким образом, биофотоны реагируют на состояния клеток и могут отражать уровень их стресса.

Ученые объясняют, что источником такого свечения являются активные формы кислорода, которые образуются во время стрессовых условий — жары, недостатка питательных веществ или воздействия токсинов. Эти реакции заставляют электроны в молекулах двигаться быстрее и излучать фотоны. Хотя этот свет чрезвычайно слабый, его можно зафиксировать современными технологиями.

Специалисты предполагают, что в будущем наблюдение за биофотонами может стать методом неинвазивной диагностики. Врачи получат возможность оценивать уровень стресса тканей у пациентов без операций и болезненных процедур. Это открывает новые перспективы для медицины и биологии, ведь свечение клеток может стать индикатором как здоровья, так и болезненных процессов.

OBOZ.UA сообщал, что исследования ученых об ауре людей частично подтвердили ее существование.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.