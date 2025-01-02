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Жители Земли увидят первое небесное шоу 2025 года: когда пройдет метеорный дождь Квадрантиды

Инна Василюк
Наука Обоз
2 минуты
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Жители Земли увидят первое небесное шоу 2025 года: когда пройдет метеорный дождь Квадрантиды

В новый 2025 год астролюбители вошли с метеоритным дождем Квадрантиды. Однако пик этого звездопада ожидается в ночь на пятницу, перед рассветом 3 января.

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По данным NASA, Квадрантиды – один из самых обильных метеоритных потоков в году. Если небо будет облачным, в пиковую ночь можно увидеть около 120 вспышек в час, пишет NBCNews.

Жители Земли увидят первое небесное шоу 2025 года: когда пройдет метеорный дождь Квадрантиды

Где и как лучше наблюдать за звездопадом

Квадрантиды будут лучше видны от средних северных до крайних северных широт в пятницу до того, как начнет появляться солнечный свет, говорят астрономы.

Специальное оборудование не нужно, метеоры можно будет увидеть в небе невооруженным глазом. Ведь этот звездопад является одной из самых ярких и плодовитых в году – около 120 вспышек в час.

Для идеального наблюдения за небесным фейерверком, эксперты советуют уехать за город, подальше от уличного освещения и найти место с четким и беспрепятственным видом на небо.

Во время пика ливни рано в пятницу полумесяц уже зайдут и падающие звезды не будут попадать в тень его света. Поэтому ничто не будет мешать наблюдению за космическим шоу, отмечают астрономы.

Жители Земли увидят первое небесное шоу 2025 года: когда пройдет метеорный дождь Квадрантиды

Почему Квадрантиды

По словам ученых, метеоритные потоки обычно получают свое название от расположения на небе. Метеоры Персеид, например, выходят из созвездия Персея, а метеоры Геминид – из созвездия Близнецов.

Однако Квадрантиды названы в честь древнего созвездия, известного как "Квадран Муралис". Эта группа звезд не была включена Международным астрономическим союзом, когда он создавал список признанных современных созвездий в 1922 году, но метеорный поток сохранил свое название, говорят эксперты.

Бывшее созвездие Quadrans Muralis находилось вблизи Большой Медведицы. Хотя метеоры могут уходить из этой точки неба, и наблюдатели могут видеть падающие звезды по всему небу, не смотря в определенном направлении.

Как возникает звездопад

Астрономы объясняют, что метеорные дожди возникают, когда Земля проходит через гигантские потоки обломков комет или астероидов. Когда эти кусочки камней и космической пыли попадают в атмосферу планеты, они сгорают и разлетаются по ночному небу как падающие звезды.

Квадрантиды известны не только своей плодовитостью, но и тем, что создают яркие, а иногда и красочные огненные шары на небе, поскольку они происходят из больших обломков, отмечают астрономы. Известно, что этот звездопад вызван астероидом под названием 2003 года EH1, которому нужно более 5 лет, чтобы сделать один оборот вокруг Солнца, говорят ученые.

Интересно, что большинство метеоритных дождей достигают максимума в течение двух дней, но Квадрантиды имеют более короткий пик, который длится около шести часов. По данным NASA, это объясняется тем, что облако обломков относительно тонкое, а орбита Земли такова, что планета вращается сквозь нее под перпендикулярным углом.

После Квадрантида следующим большим метеорным потоком года будут Лириды, которые засияют в небе в апреле, отмечают специалисты звездного неба.

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