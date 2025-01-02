Жители Земли увидят первое небесное шоу 2025 года: когда пройдет метеорный дождь Квадрантиды

В новый 2025 год астролюбители вошли с метеоритным дождем Квадрантиды. Однако пик этого звездопада ожидается в ночь на пятницу, перед рассветом 3 января.

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По данным NASA, Квадрантиды – один из самых обильных метеоритных потоков в году. Если небо будет облачным, в пиковую ночь можно увидеть около 120 вспышек в час, пишет NBCNews.

Где и как лучше наблюдать за звездопадом

Квадрантиды будут лучше видны от средних северных до крайних северных широт в пятницу до того, как начнет появляться солнечный свет, говорят астрономы.

Специальное оборудование не нужно, метеоры можно будет увидеть в небе невооруженным глазом. Ведь этот звездопад является одной из самых ярких и плодовитых в году – около 120 вспышек в час.

Для идеального наблюдения за небесным фейерверком, эксперты советуют уехать за город, подальше от уличного освещения и найти место с четким и беспрепятственным видом на небо.

Во время пика ливни рано в пятницу полумесяц уже зайдут и падающие звезды не будут попадать в тень его света. Поэтому ничто не будет мешать наблюдению за космическим шоу, отмечают астрономы.

Почему Квадрантиды

По словам ученых, метеоритные потоки обычно получают свое название от расположения на небе. Метеоры Персеид, например, выходят из созвездия Персея, а метеоры Геминид – из созвездия Близнецов.

Однако Квадрантиды названы в честь древнего созвездия, известного как "Квадран Муралис". Эта группа звезд не была включена Международным астрономическим союзом, когда он создавал список признанных современных созвездий в 1922 году, но метеорный поток сохранил свое название, говорят эксперты.

Бывшее созвездие Quadrans Muralis находилось вблизи Большой Медведицы. Хотя метеоры могут уходить из этой точки неба, и наблюдатели могут видеть падающие звезды по всему небу, не смотря в определенном направлении.

Как возникает звездопад

Астрономы объясняют, что метеорные дожди возникают, когда Земля проходит через гигантские потоки обломков комет или астероидов. Когда эти кусочки камней и космической пыли попадают в атмосферу планеты, они сгорают и разлетаются по ночному небу как падающие звезды.

Квадрантиды известны не только своей плодовитостью, но и тем, что создают яркие, а иногда и красочные огненные шары на небе, поскольку они происходят из больших обломков, отмечают астрономы. Известно, что этот звездопад вызван астероидом под названием 2003 года EH1, которому нужно более 5 лет, чтобы сделать один оборот вокруг Солнца, говорят ученые.

Интересно, что большинство метеоритных дождей достигают максимума в течение двух дней, но Квадрантиды имеют более короткий пик, который длится около шести часов. По данным NASA, это объясняется тем, что облако обломков относительно тонкое, а орбита Земли такова, что планета вращается сквозь нее под перпендикулярным углом.

После Квадрантида следующим большим метеорным потоком года будут Лириды, которые засияют в небе в апреле, отмечают специалисты звездного неба.

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