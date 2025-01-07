Жители Земли могут увидеть парад четырех планет: что это за уникальное явление

Уже с первых дней января у жителей Земли много сюжетов для наблюдения на небе – начиная от обильного звездопада Квадрантиды до ярких полярных сияний. Однако еще более уникален парад планет, который можно видеть на протяжении всего месяца.

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По данным NASA, на ночном небе можно полюбоваться Венерой, Сатурном, Юпитером и Марсом, которые видны невооруженным глазом. А если взять телескоп, можно разглядеть еще и Уран и Нептун, пишет MarthaStewart.

Астрономы отмечают, что через несколько часов после того, как небо потемнеет, Венера и Сатурн станут видны на юго-западе, а над ними будет Юпитер. Что касается Марса, то его следует искать поближе на востоке.

По данным NASA, планеты станут в линию, называемую эклиптикой. Она представляет плоскость Солнечной системы, в которой планеты вращаются вокруг раскаленной звезды.

"Именно поэтому мы иногда наблюдаем, как планеты приближаются друг к другу в небе, глядя на них вдоль линии, пока они крутятся вокруг космического ипподрома", – объясняют ученые NASA.

По словам исследователей, Венера и Сатурн будут видны на небе каждый вечер по мере прохождения Луны. В космическом агентстве сообщили, что эти планеты "устремляются к близкому сближению". А уже 17 и 18 января Венера и Сатурн начнут расходиться.

Также ученые отмечают, что в этом месяце Марс достигнет противостояния, то есть планета будет на противоположной стороне Земли от Солнца, образуя прямую линию. NASA объясняет, что именно тогда Красная планета будет ближе к нашей планете, поэтому она будет выглядеть больше и ярче обычного. Марс достигает противостояния примерно раз в два года, подчеркивают специалисты.

Исследователи отмечают, что хотя замечать планеты, расположенные в одном ряду, не редкость, однако действительно особенно то, что в январе можно увидеть четыре чрезвычайно ярких планеты в небе одновременно.

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