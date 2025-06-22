Земля в афелии и Оленье полнолуние: календарь астрономических событий на июль

Июль 2025 года готовит ряд увлекательных астрономических событий – от полнолуний и метеорных потоков до зрелищных сближений планет с Луной. Это отличное время для наблюдения за ночным небом как для опытных астрономов, так и для новичков.

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Некоторые явления будут видны невооруженным глазом, другие откроются только через бинокль или телескоп. Эксперты собрали самые интересные моменты июля, чтобы вы не пропустили ни одного впечатляющего кадра или редкого сближения светил.

3 июля – Земля в афелии

В 22:54 по киевскому времени Земля достигнет афелия – наиболее удаленной точки своей орбиты от Солнца.

4 июля – Меркурий в наибольшем вытяжении (восточном)

В этот день Меркурий (звездная величина 0,5) будет на максимальном расстоянии к востоку от Солнца – 25°54'. Это лучшее время для его наблюдения на вечернем небе.

Максимальное удлинение будет вечером. Лучше всего наблюдать после захода Солнца.

4 июля – Уран вблизи Венеры

В 15:45 по киевскому времени Уран приблизится к Венере на расстояние 2°21'. Уран будет виден в созвездии Тельца через бинокль, а Венеру – невооруженным глазом.

10 июля – полнолуние (Оленье полнолуние)

Полнолуние наступит в созвездии Стрельца. Его название "Оленье полнолуние" происходит от времени, когда у оленей начинают появляться новые рога. Полнолуние длится лишь мгновение, но полностью освещенным он кажется день до и день после этого момента.

16 июля – Луна вблизи Сатурна

Луна (70% освещения) будет рядом с Сатурном (звездная величина 0,9) в созвездии Рыб. Видимы невооруженным глазом или в бинокль.

16 июля – Луна вблизи Нептуна.

Луна (освещение 70%) появится рядом с Нептуном (звездная величина 7,8) в созвездии Рыб. Для наблюдения нужен бинокль или телескоп.

20 июля – Луна возле Плеяд

Луна (освещение 24%) сблизится со звездным скоплением Плеяд (звездная величина 1,2) в созвездии Тельца. Видимы невооруженным глазом или в бинокль.

23 июля – Луна возле Юпитера

Луна (осветление 3%) приблизится к Юпитеру (звездная величина -1,9) в созвездии Близнецов. Видимы невооруженным глазом или в бинокль.

24 июля – новолуние

Луна будет находиться между Землей и Солнцем, поэтому ее яркая сторона будет невидимой. Это идеальный период для наблюдения за звездами, ведь свет Луны не будет засвечивать небо.

28 июля – Луна возле Марса и покрытие Луны

Луна (освещение 16%) появится рядом с Марсом (звездная величина 1,5) на границе созвездий Льва и Девы. Покрытие будет видно над частью Антарктиды.

301431июля – пик метеорного потока Южные Аквариумиды

Активность: 12 июля – 23 августа.

Метеоров в час: ≈ 25.

Освещенность Луны: 42%.

Радиант: созвездие Водолея.

Это умеренно активный поток, видимый с обоих полушарий, но лучше всего – с Южного. Лучшее время для наблюдения – после полуночи, когда радиант находится высоко в небе. Луна зайдет поздно вечером и не будет мешать просмотру.

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