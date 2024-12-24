Загадочный 1800-летний серебряный амулет, обнаруженный в Германии, может переписать историю христианства в Европе

Ученые расшифровали надпись на загадочном 1800-летнем амулете. Серебряный символ длиной 3,5 см был найден со скелетом человека на месте захоронения на окраине Франкфурта, Германия.

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Амулет содержит "франкфуртскую серебряную надпись" – 18-строчную гравюру на тонком куске фольги. По словам экспертов, этот текст является древнейшим известным свидетельством христианства к северу от Альп, которое датируется между 230 и 270 годами нашей эры, что может переписать историю известной религии в Европе, пишет DailyMail.

Исследование амулета

Исследователи использовали компьютерную томографию, чтобы впервые с III века нашей эры "развернуть" тонкую пластинку и прочесть надпись в ней.

"Проблема в анализе заключалась в том, что серебряное письмо было скручено, а также за 1800 лет оно было смято и спрессовано. Используя КТ, мы смогли отсканировать его с очень высоким разрешением и создать 3D-модель", – сказал археолог из Центра археологии имени Лейбница (LEIZA) Иван Каландра.

Серебряный амулет был взят из могилы мужчины, также похороненного вместе с чашей для ладана и кувшином из выжженной глины. По словам исследователей, украшение было расположено под подбородком мужчины, и эксперты считают, что он когда-то носил его на шнурке на шее, чтобы защититься в загробной жизни.

Самое важное то, что могила мужчины была датирована периодом между 230 и 270 годами нашей эры – в то время, когда христианство было постоянно расширяющимся культом, но все еще подвергалось преследованиям. К тому времени доминирующими религиями были иудаизм и язычество.

Исследованием 18 строк текста руководил археолог из Университета Гете во Франкфурте, профессор Маркус Шольц.

По словам специалистов, тонкая, как пластина, серебряная фольга была слишком хрупка, чтобы ее просто свернуть из-за длительного времени, которое она пролежала в земле. Поэтому команда экспертов использовала процедуру рентгеновского изображения под названием компьютерная томография в LEIZA.

Исследователи фактически поместили отдельные сегменты сканирования вместе пока слова не стали видимыми. Хотя в тексте все еще есть пробелы, говорят учёные.

Важные данные

Кроме того факта, что владелец амулета точно был благочестивым христианином, необычно то, что надпись полностью написана на латинском языке. "Такие надписи на амулетах обычно делали греческим языком или ивритом", – сказал профессор Шольц.

Кроме того, вплоть до V века амулеты из драгоценных металлов этого типа всегда содержали смесь разных верований, таких как иудаизм или языческое влияние. Но эксперты описывают этот амулет как "чисто христианский", поскольку в нем нет языческих упоминаний, таких как демоны или элементы иудаизма.

Латинский текст вспоминает Господа Иисуса Христа, Сына Божия, а также святого Тита, раннего христианского миссионера и церковного лидера.

Удивление у ученых вызывает место, где нашли амулет и его возраст, а также мужчина, считавший свою христианскую веру настолько важной, что унес ее с собой в могилу. Таких ранних подлинных свидетельств (между 230 и 270 годами нашей эры) чистого христианства к северу от Альп никогда не существовало раньше.

Эксперты считают этого верующего "первым христианином к северу от Альп".

Мэр Франкфурта Майк Йозеф назвал надпись "научной сенсацией". "Это заставит нас вернуть историю христианства во Франкфурте и далеко за его пределами примерно на 50-100 лет. Первая христианская находка к северу от Альп происходит из нашего города – мы можем гордиться этим, особенно сейчас, так близко к Рождеству", – отметил мэр.

"Эта чрезвычайная находка влияет на многие сферы исследований и еще долго будет занимать научную сферу. Это касается археологии, религиоведения, филологии и антропологии. Такая значительная находка здесь, во Франкфурте, действительно является чем-то чрезвычайным", – подчеркнула руководитель отдела культуры и науки Франкфурта Инна Гартвиг.

OBOZ.UA ранее писал, что археологи нашли одну из древнейших христианских церквей в мире.

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