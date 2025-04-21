Древнейшую в мире писанку сделали в Украине: ученые определили, когда

Украшение пасхальных яиц – это давняя традиция, которая имеет глубокие корни в европейской истории, уходя по меньшей мере к средневековью. Однако, несмотря на значительную распространенность этой практики, археологические доказательства ее древности найдены относительно немного из-за хрупкости яичной скорлупы.

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Поэтому открытие уникальной писанки во Львове стало настоящей сенсацией. Этот артефакт, возраст которого оценивается более чем в 500 лет, считается старейшей писанкой в мире, отмечает издание Live Science.

В 2013 году во время ремонтных работ в центре Львова строители наткнулись на средневековый колодец. Первоначально колодец использовался для сбора подземных вод, но после масштабного пожара в городе в 1527 году, уничтожившего значительную часть Львова, он стал выгребной ямой. Именно в нижних слоях этого колодца археологи обнаружили уникальный артефакт – писанку.

Находка находилась в толстом слое древесного угля вместе с разнообразными предметами быта: керамической посудой, мелкими предметами, изделиями из кожи, дерева и металла. Это свидетельствует, что эти вещи могли попасть в неиспользуемый колодец во время очищения города после пожара. Удивительно, но писанка сохранилась почти невредимой – было потеряно только около 2 квадратных сантиметров ее поверхности.

Найденная писанка, как выяснилось, изготовлена на утином яйце.

Украинские писанки традиционно создаются с помощью восковой техники: на поверхность яйца воском наносится узор, после чего красят яйцо. Воск затем удаляется, открывая неокрашенную скорлупу и таким образом формируя узор.

Практика декорирования яиц имеет в Украине очень давнюю историю. Археологические раскопки обнаружили керамические писанки, датируемые XII веком, свидетельствующие о тысячелетней традиции в стране. Некоторые исследователи даже предполагают, что украшенные яйца могут иметь корни в Кукутне-Трипольской культуре каменного века, где они, вероятно, символизировали природу и возрождение. Со временем эта языческая традиция была адаптирована христианством, и яйцо стало символом пустой гробницы и воскресения Иисуса Христа.

В современной Украине писанок является важной частью национального культурного наследия. В 2024 году ЮНЕСКО официально включило украинское писанок в список нематериального культурного наследия человечества, отметив тем самым уникальность и ценность этой многовековой традиции.

Сейчас уникальная львовская писанка хранится в Музее росписи писанок в Коломне, который является своеобразной сокровищницей этих символов древней украинской традиции расписывания яиц. Львовский исторический музей, где хранится идентичная копия находки, также подтвердил сенсационность открытия.

По предположениям ученых, сохранению писанки способствовала, возможно, вода, которая частично заполняла колодец того времени. Попав в ил, писанка оказалась защищенной от разрушения. Несмотря на свой почтенный возраст (XV – начало XVI века), определенный по сопроводительному материалу, повреждения артефакта минимальны, что делает ее чрезвычайно ценным экспонатом и свидетельством мастерства древних украинских писанкарей.

OBOZ.UA ранее предлагал узнать, какая разница между писанками и пасхальными яйцами.

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