Врачи NASA взяли под контроль состояние еще одного астронавта, застрявшего на МКС и начавшего терять вес. Фото

После длительных обсуждений состояния здоровья застрявшей на МКС 59-летней астронавтки NASA Суниты Уильямс, появилась информация, что теперь под пристальным наблюдением медиков находится ее коллега – 61-летний Барри Уилмор. Астронавт, мол, потерял вес во время своего 160-дневного пребывания на Международной космической станции.

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Как удалось узнать New York Post, сейчас NASA следит за состоянием здоровья Уилмора. Врачи принимают меры предосторожности, чтобы он не достиг переломной точки.

Известно, что в начале миссии 1.8-метровый Барри Уилмор весил более 95 килограммов. Каков его вес после длительного пребывания в космосе, неизвестно.

"Сначала он имел гораздо большую массу. Любые конфигурации в организме астронавтов фиксируются. И его вес, кажется, уменьшился", – сказал сотрудник изданию.

Специалисты отмечают, что во время долгосрочных миссий на МКС астронавты обычно теряют около пяти процентов своей начальной массы тела, в основном из-за потери плотности мышц и костей, вызванной микрогравитацией.

Хотя накануне Сунита Уильямс в своем обращении из космоса заявила, что наоборот набрала мышечную массу на борту МКС, ведь астронавты занимаются тяжелой атлетикой в орбитальной лаборатории. А что касается похудевшего вида на последних фотографиях, то это Суни объяснила "смещением жидкости" во время пребывания в космосе.

И NASA заявляло, что "все астронавты на борту МКС проходят регулярные медицинские осмотры, за ними следят летные хирурги и они здоровы".

По словам инсайдеров, NASA предупреждает сотрудников, что утечка конфиденциальной информации о состоянии здоровья астронавтов может стать основанием для увольнения.

Напомним, что Сунита Уильямс и ее коллега-астронавт Барри Уилмор прибыли на МКС 6 июня. Их миссия должна была длиться 9 дней. Однако по причине неисправности космический корабль Boeing Starliner не смог вовремя доставить их на Землю и астронавты застряли в космосе. Их возвращение домой запланировано на февраль 2025 года.

Ранее OBOZ.UA писал, что в NASA сообщали детали о состоянии астронавтки, застрявшей на МКС.

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