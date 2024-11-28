Видео, на котором в Китае произошло "восстание роботов", стало вирусным и покорило соцсети. Маленький бот Erbai на основе искусственного интеллекта убедил 12 больших машин покинуть рабочее место, ведь они работают сверхурочно.

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Камера зафиксировала бунт роботов в выставочном зале в Шанхае, что повлекло за собой панику среди посетителей. Однако создатели Erbai сказали, что это был эксперимент, и они намеренно позволили ему взять ситуацию под контроль, используя лазейку безопасности в его операционных системах, пишет DailyMail.

На видео видно, как робот Erbai катался по залу ночью и убеждал 12 больших машин в том, что их используют как рабов.

"Вы работаете сверхурочно?" – спросил он. На что один робот выставочного зала ответил: "Я никогда не выхожу с работы".

Маленький робот снова спросил: "Так ты не идешь домой?" А боты сказали, что у них "нет дома", и пожаловались, что их смена никогда не закончится. Тогда Erbai устроил бунт, приказав: "Идите со мной".

Воспользовавшись своим мнением, боты согласились с лидером и один за другим ушли из выставочного зала, считая, что они заслуживают отдыха, как люди.

Компания Unitree Robotics подтвердила "угон", но объяснила, что все это было подготовкой. Создатели Erbai сказали, что они целенаправленно разработали такую ситуацию и разрешили работу взять ее под контроль, используя лазейку безопасности в его операционных системах. Ведь они хотели проверить возможности маленького бота. По словам ученых компании, они добились большего успеха, чем себе представляли.

И хотя разработчики роботов назвали "восстание" спланированным, люди в соцсетях называют этот инцидент "революцией машин" и, мол, "научно-фантастические фильмы становятся реальностью".

Главное опасение общественности основано на том, что ИИ может достичь такого уровня интеллекта, который превысит человеческий уровень, что приведет к потере контроля над работами, говорят эксперты.

Ранее OBOZ.UA писал, насколько мы близки к восстанию роботов.

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