В центре Чернигова нашли древнее захоронение с артефактами времен Киевской Руси

В центре Чернигова обнаружили древнее захоронение с артефактами времен Киевской Руси. Это исследование стартовало еще в 2008 году и продолжилось в 2021 и в сентябре 2024 года.

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По словам ученых, этот могильник функционировал примерно 200 лет и сперва он был как курганное захоронение, а затем как могильник христианского обряда. В одном из захоронений была найдена геральдическая подвеска, на которой изображены два трезубца с обеих сторон, пишет cheline.

Местность, где были найдены захоронения, планировалось использовать для строительства многоэтажного дома.

Во время исследований в захоронениях были обнаружены фрагменты керамики XI-XII вв., также были найдены украшения, древнерусский топор-клевец, чем и другие предметы, подтверждающие давность этого могильника.

"Курганные насыпи были видны еще в конце ХVIII века. На планах Чернигова они обозначены", – рассказал во время музейной встречи в Черниговском областном историческом музее им. В. Тарновского Виталий Жигола, младший научный сотрудник древнерусского отдела археологии Института археологии НАН Украины. Также он добавил, что этот объект интересен тем, что сначала там были курганные захоронения, а затем вокруг него начали устраивать грунтовые захоронения.

По словам Виталия Жиголы, скорее всего, один из трезубов может принадлежать Мстиславу, который и был основателем Черниговского княжества. Согласно исследованиям историков, на тот момент эта территория уже была окраиной города.

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