Первое известное карпатское захоронение женщины с оружием 1000 лет нашли в Венгрии. Фото

На востоке Венгрии нашли первое известное карпатское захоронение женщины с оружием 1000 лет. В могильнике рядом с останками был полный комплект снаряжения лучника – лук, стрелы и колчан.

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Это первое известное захоронение такого типа времен венгерского завоевания Карпатского региона в X веке. Эта находка может заставить просмотреть роль женщин в средневековой Европе, пишет PLOS ONE.

Оружие в могильнике лежало у левой руки женщины, отвечающей аналогичным мужским захоронениям того периода, говорят историки.

Однако анализ костей черепа, а также анализ ДНК из зубов, височной и плечевой костей указал на то, что остатки принадлежат именно женскому полу. Детальное исследование костей указало на то, что женщина умерла в старшем возрасте. Ученые обнаружили следы регулярных физических нагрузок и следы нескольких травм на костях, что характерно для всадников и лучников.

И хотя исследователи не могут однозначно сказать, была ли похоронена женщина воином или владела оружием для собственной защиты, это открытие изменяет понимание роли женщин среди ранних венгров и европейцев в целом, говорят эксперты.

Исследование также подчеркивает важность сочетания различных научных инструментов, таких как анализ строения костей и ДНК, для получения корректных выводов о жизни людей, живших столетиями раньше.

Интересно, что кроме оружия рядом с остатками археологи нашли типично женские украшения – серебряные кольца для волос и бусы.

Ранее OBOZ.UA писал, что в Англии обнаружили захоронение XII века с телами 123 мужчин, женщин и детей.

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