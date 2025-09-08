В США живет самый большой в мире сетчатый питон: какова его длина

В Канзас-Сити, штат Миссури (США), живет гигантский сетчатый питон по имени Медуза, которая удерживает мировой рекорд по длине среди змей в неволе. Ее измерили еще в 2011 году – тогда длина составляла 7,67 метра, а вес превышал 158 килограммов. Для праздничного фото понадобилось пятнадцать человек, чтобы поднять рептилию.

Видео дня

Как пишет издание IFLScience, Медуза обитает в аттракционе The Edge Of Hell, которым занимается компания Full Moon Productions. Она не только поражает своими размерами, но и имеет классический рисунок ромбов и зигзагов на теле, присущий всем сетчатым питонам. "Она стала символом нашего дома ужасов и всегда привлекает посетителей", – отмечают в компании.

Медуза будет праздновать 21-й день рождения 13 октября 2025 года. Для питона это почтенный возраст, ведь в дикой природе эти змеи доживают до 22 лет, а в условиях неволи иногда живут и более трех десятилетий.

Другие рекорды змей

До появления Медузы самый длинный питон был зафиксирован еще в 1912 году на индонезийском острове Сулавеси. Тогда нашли змею длиной около 10 метров, однако ее убили сразу после обнаружения. В 2018 году в Малайзии также поймали питона длиной 8 метров, но он погиб через несколько дней.

Интересно, что эти рептилии не только поражают габаритами, но и способны к уникальному размножению. Сетчатые питоны могут воспроизводить потомство без самца – путем партеногенеза. Самка по имени Тельма в 2012 году стала первой, кто продемонстрировал такую способность: она отложила шесть жизнеспособных яиц, которые полностью унаследовали ее генетику.

Ученые объясняют, что во время такого процесса вместо сперматозоидов функцию оплодотворения выполняют полярные тельца, которые остаются после образования яйцеклеток. Это редкое явление среди змей, но именно оно позволяет питонам размножаться даже в полной изоляции.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как смотрители зоопарка в Австралийском парке рептилий обнаружили смертельный третий клык у гадюки. Гадюка вырабатывает смертоносный нейротоксический яд и считается одним из самых опасных видов змей. Третий клык, расположенный рядом с одним из двух других, слева от пасти змеи, также вырабатывает яд. Это означает, что за один укус она выделяет гораздо больше яда, чем обычная гадюка, что делает ее еще более смертоносной

Еще ранее OBOZ.UA рассказывал, что в лесах Эквадора обнаружили новый вид животных. Они выглядят как нечто среднее между змеей и червем с десятками зубов.

