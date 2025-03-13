В океане обнаружили 866 новых морских видов: среди них 'акула-гитара' и улитки с ядовитыми зубами

Исследователи глобального альянса Ocean Census обнаружили в океане 866 новых морских видов. Среди самых впечатляющих – "акула-гитара" и улитки с ядовитыми зубами.

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Новые виды акул, морских бабочек, грязевых драконов, бамбуковых кораллов, водяных медведей, кораллов и креветок – это лишь некоторые из находок, зарегистрированных в каталоге после того, как организация провела 10 глобальных экспедиций и провела восемь семинаров по изучению видов. В общей сложности исследование длилось более двух лет, пишет CBS News.

В ходе исследования ученые находили новые виды на глубине от 1 до 4990 метров. Анализ проводили эксперты, вовлеченные в научную сеть Ocean Census Science Network, которая включает более 800 ученых из 400 учреждений, отмечает CNN.

Известно, что в 2023 году члены Организации Объединенных Наций договорились об унифицированном договоре о защите биоразнообразия в открытом море. Более 100 стран согласились стать на защиту 30% мирового океана к 2030 году.

"Океан занимает 71% нашей планеты, но пока исследованы лишь около 10% морской жизни", – сказала главная исследовательница Ocean Census доктор Мишель Тейлор.

Как специалист по кораллам, Тейлор сказала, что одним из ее любимых среди недавно обнаруженных открытий есть элегантный восьмикоралл, который имеет восемь щупалец, найденный на Мальдивах. Он является более мягким и гибким, чем другие виды кораллов.

Исследователи Ocean Census также обнаружили акулу-гитару, принадлежащую к роду, известному как Rhinobatos, у побережья Мозамбика и Танзании. Интересно, что это существо демонстрирует характеристики как акул, так и скатов.

"Количество акул резко падает во всех океанах мира, поэтому обнаружить новый вид – это нечто особенное", – отметила Тейлор.

По словам исследователей, отдельная экспедиция обнаружила новые виды, такие как лимпа, морской моллюск с конической раковиной и морская звезда в полярных водах на глубине 3053 м в Норвежско-Гренландском море.

Ученые отмечают, что существа там процветают в среде экстремальных колебаний температуры: от почти нуля до областей, расположенных всего в нескольких метрах от гидротермальных источников, температура которых превышает 300 °C.

Еще одной замечательной находкой исследователей стал хищный брюхоногий моллюск под названием Turridrupa magnifica. По словам ученых, эти глубоководные улитки впрыскивают токсины в жертву с помощью своих необычных зубов.

Новые технологии, такие как генетическое секвенирование ДНК окружающей среды и изображения в режиме реального времени, делают идентификацию новых морских видов более быстрой и легкой, но ученые полагаются на сбор физических образцов для подтверждения, что может быть медленной работой, отметила Мишель Тейлор.

"Последние два года были кардинальными для Переписи океана. Мы ввели новые методы, наладили ключевые партнерства, создали глобальную сеть ученых-участников и преодолели препятствия действительно глобальной миссии", – подытожил директор Переписи океана Оливер Стидс.

OBOZ.UA ранее писал, что ученые неожиданно обнаружили уникального хищника на дне Тихого океана.

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