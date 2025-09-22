В мировом океане есть золото: ученые сказали, можно ли его достать

Человечество считает океан неисчерпаемым источником золота. Однако научные исследования, проведенные учеными, развеивают этот миф, показывая, что, хотя золото действительно есть в океане, его количество настолько мало, что добыча не имеет экономического смысла.

Научные измерения, проведенные учеными, в частности Келли Фолкнер, доказали, что концентрация растворенного золота в Атлантическом и Тихом океанах составляет всего от 50 до 150 фемтомолей (фмоль) на литр.

Это означает, что на 100 миллионов метрических тонн морской воды приходится лишь около грамма золота. Такие мизерные количества делают добычу крайне сложной и невыгодной. Исследование опубликовано в журнале Earth and Planetary Science Letters.

Золото попадает в океан из различных источников, таких как реки, пыль и гидротермальные источники на морском дне. Оно связывается с частицами и образует растворенные комплексы, что обеспечивает его равномерное распределение по всему водному пространству. Даже с применением современных чистых методов, сбор и обработка образцов воды для измерения уровня золота являются чрезвычайно сложными и требуют специального оборудования во избежание загрязнения.

Кроме растворенного золота, существуют также нерастворенные месторождения на морском дне. Они находятся в составе сульфидных минералов и корок, расположенных на глубине нескольких километров. Даже в этих местах концентрация золота остается чрезвычайно низкой. Добыча на такой глубине требует использования дорогих и сложных технологий, таких как дистанционно управляемые аппараты, что делает ее экономически неоправданной.

Экономика добычи золота из морской воды зависит от трех основных факторов: концентрации, энергии и селективности. Даже учитывая современные технологии, добыча микроэлементов, таких как золото, остается нерентабельной. Предложения по объединению опреснительных установок с золотодобывающими компаниями не вышли за пределы лабораторных экспериментов.

Научные исследования показывают, что лишь небольшая часть золота, поступающего из гидротермальных источников, задерживается вблизи источника, а большая часть распространяется в глубины океана. Ученые продолжают изучать пути циркуляции золота и его концентрацию в океане, но их выводы неутешительны для тех, кто надеется на легкую добычу.

