В Китае обнаружили кратер от удара метеорита, по мощности напоминавшего ядерный взрыв. Фото

Геологи обнаружили в Китае кратер Хайлинь, указав на его уникальную овальную форму и неровные стороны. Это гигантская выемка на склоне холма, которую оставил астероид, врезавшийся в Землю несколько миллионов лет назад.

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По словам научного сотрудника Мин Чена, удар метеорита, взорвавшего кратер, был событием уровня ядерного взрыва. Яма имеет размеры до 1360 метров в ширину и 183 метра в глубину. Но она была обнаружена недавно, поскольку она заполнена осадком, пишет Live Science.

Идеально овальный кратер расположен на высоте 900 м над уровнем моря. В то время как у него отсутствует часть восточного края из-за неизвестных геологических процессов, остальные его стороны совершенно невредимы.

Ученые говорят, что точно определить, когда произошло падение метеорита невозможно, но, вероятно, это произошло где-то за последние 20 миллионов лет, после того, как земля, на которую упал метеор, поднялась, образовав горный регион, известный сегодня как горный хребет Чанбай.

Согласно результатам исследования, опубликованным в журнале Matter and Radiation at Extremes, кратер Хайлинь является четвертым подтвержденным ударным кратером в Китае и первым в мире примером ударного кратера, расположенного на горном хребте.

Необычная овальная форма кратера Хайлиня является результатом неровной местности под ним, а не низкого угла приближения метеора, что обычно является причиной того, почему ударные кратеры могут быть эллиптическими. Согласно исследованию, метеорит резко упал на вершину позвоночника с наклонными сторонами, что привело к относительно малому диаметру, измеренному перпендикулярно позвоночнику – около 1150 – и большему диаметру вдоль линии позвоночника – 1360 м.

Кратер содержит отложения и обломки горных пород, а также доказательства древнего озера, вытекшего, когда восточный край обрушился. Чен и его коллеги проанализировали обломки горных пород с помощью микроскопа, обнаружив деформации в зернах кварца, которые могли спровоцироваться лишь ударом сильного удара.

"Открытие кратера Хайлинь и других кратеров в Китае указывает на то, что падение метеоритов такого масштаба может произойти на Земле в будущем", – сказал ученый.

Между тем, исследователи говорят, что они планируют бурить кратер, чтобы исследовать его глубинную структуру и эволюционную историю.

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