Уставшие, но счастливые. Появились фото и видео возвращения астронавтов NASA на Землю из космического плена

Уставших, но счастливых астронавтов-ветеранов 62-летнего Барри Уилмора и 59-летнюю Суниту Уильямс, незапланированно проведших на борту Международной космической станции (МКС) более девяти месяцев, встретили на родной Земле. Астронавт NASA Ник Хейг и космонавт Роскосмоса Александр Горбунов также являлись частью экипажа из четырех человек, прилетевших на капсуле SpaceX Crew Dragon "Freedom".

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И хотя приземление с помощью парашютов прошло успешно, всех участников миссии Crew 9 по протоколу вытащили из капсулы и положили на носилки. Появились фото и видео их счастливых улыбок, дарованных всем землянам, пишет LiveScience.

"Добро пожаловать домой!" – радостными возгласами встретили астронавтов на родной Земле, когда их капсула благополучно приземлилась в Атлантическом океане у побережья Флориды.

Интересно, что к Crew Dragon, которая еще болталась в воде, сразу приплыла стая дельфинов. Они плавали вокруг капсулы, тоже приветствуя астронавтов с возвращением домой.

"Ник, Алекс, Бутч, Суни – от имени SpaceX, добро пожаловать домой", – объявили диспетчеры миссии во время прямой трансляции NASA.

"Какая поездка! Я вижу капсулу, полную улыбок, от уха до уха", – сказал командир Crew 9 Ник Хейг после приземления.

И действительно, астронавты выходили из капсулы счастливые, с улыбками, однако легкая усталость чувствовалась на лице.

Еще бы, Сунита Уильямс и Барри Уилмор, планировавшие улететь в недельное космическое путешествие, из-за неисправности космического корабля Boeing Starliner застряли на МКС на 9 месяцев.

Астронавты-ветераны признались, что плодотворно провели время в космосе. Вместе с коллегами провели более 900 часов исследований между более чем 150 уникальными научными экспериментами и технологическими демонстрациями. А также побывали в открытом пространстве.

OBOZ.UA ранее писал, что в США приземлился космический корабль SpaceX. А также о том, что астронавтов NASA выносят из капсулы на носилках.

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