Пробыли на МКС девять месяцев: в США приземлился космический корабль с астронавтами NASA

После эпических девяти месяцев в космосе астронавты NASA 62-летний Барри Уилмор и 59-летняя Сунита Уильямс наконец-то вернулись домой. Они должны были провести на Международной космической станции (МКС) восемь дней, но их миссию значительно продолжили из-за технических проблем с кораблем Starliner компании Boeing. В конце концов они все же смогли отправиться на Землю на капсуле Dragon компании Space X.

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Во вторник, 18 марта, Уилмор и Уильямс вернулись на Землю вместе с астронавтом NASA Ником Хейгом и российским космонавтом Александром Горбуновым. Об этом сообщило BBC.

Астронавты отстыковались от МКС в 5:05 по Гринвичу и приводились в Атлантическом океане у побережья Флориды вечером того же дня.

Путь астронавтов от МКС к Земле длился 17 часов.

Сначала капсула Crew Dragon совершила вхождение в атмосферу Земли, выдерживая температуру до 1600°C. Все находившиеся на борту испытали значительную нагрузку, которая примерно в четыре раза превышает силу земного тяготения.

Аппарат мягко приводился в океан с помощью четырех больших парашютов.

"Спуск был впечатляющим. Мы имели оптимальные условия для приводнения", – рассказала представительница NASA Джейден Дженнингс.

Почему Уилмор и Уильямс "застряли" в космосе

Барри Уилмор и Сунита Уильямс прибыли на станцию еще 5 июня 2024 года в рамках первой пилотируемой миссии на новом корабле Boeing Starliner.

Во время полета на космическую станцию Starliner столкнулся с рядом технических проблем, поэтому возвращение астронавтов домой было слишком рискованным.

Из-за этих неисправностей капсулы их возврат откладывали несколько раз. В итоге в начале сентября 2024 корабль вернулся на Землю без экипажа.

Это означало, что для возвращения Барри и Суни требовался новый корабль. Поэтому NASA выбрало следующий по графику полет, и это была капсула SpaceX, прибывшая на космическую станцию в конце сентября.

На капсуле Crew Dragon на МКС прилетели два астронавта вместо четырех, оставив два свободных места для Барри и Суни. Но проблема заключалась в том, что полет SpaceX был запланирован на шесть месяцев, поэтому срок пребывания астронавтов на МКС был продлен до марта 2025 года.

В воскресенье, 16 марта, на МКС прибыл сменный экипаж в рамках миссии Crew-10 и это стало последним шагом к долгожданному возвращению Уилмора и Уильямс. После короткой передачи дел новой команде их миссия наконец-то подошла к концу.

Как сообщал OBOZ.UA, из-за "космической болезни" астронавтов обычно выносят на носилках после приземления. В NASA рассказали, что ввиду того, что 59-летняя Сунита Уильямс и 62-летний Барри Уилмор пробыли на МКС девять месяцев, к ним так же применят эту меру предосторожности.

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