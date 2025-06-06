Ученые вернулись к поискам планеты Х в Солнечной системе: что известно

Не так давно состав нашей Солнечной системы существенно изменился – в 2006 году Плутон лишили статуса планеты, поэтому с тех пор она насчитывает восемь объектов такого типа. Но ученых не покидает догадка, что девятая планета, также известная как планета Х все же может существовать. И недавно они снова взялись за ее поиски.

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Как пишет MailOnline, исследователи из американского Университета Райса утверждают, что они имеют новые доказательства существования девятой планеты, а также разработали метод ее поиска. На основе сложных симуляций команда утверждает, что существует около 40% вероятность того, что в нашей Солнечной системе скрывается объект, похожий именно на тот, который не дает исследователям покоя. И если он действительно существует, его можно обнаружить с помощью обсерватории Веры Рубин, говорят они.

Расположенная на вершине горы в Чили, эта обсерватория оснащена самой большой камерой из когда-либо созданных. Она должна сделать свои первые снимки уже в ближайшие недели. "Благодаря своей непревзойденной способности глубоко и подробно исследовать небо, обсерватория, как ожидается, значительно продвинет поиск далеких объектов Солнечной системы, увеличив вероятность обнаружения девятой планеты или предоставив доказательства, необходимые для исключения ее существования", – говорится в заявлении исследователей.

Планета Х – гипотетическая планета, которую впервые предложили астрономы из Калифорнийского технологического института (Калтех) еще в 2016 году. Некоторые расчеты свидетельствуют, что ее масса примерно в пять-десять раз больше массы Земли. И эта гипотетическая планета размером с Нептун вероятно вращается вокруг нашего Солнца по сильно вытянутой траектории далеко за пределами орбиты Плутона.

Если она действительно существует, планета Х может помочь объяснить уникальные орбиты некоторых более мелких объектов в поясе Койпера – области ледяных обломков, простирающейся далеко за пределы орбиты Нептуна.

В своем новом исследовании команда решила понять, действительно ли может существовать планета Х. С помощью сложного моделирования команда показала, что широкоорбитальные планеты, такие как этот не обнаруженный пока объект, не являются аномалиями. Напротив, они являются вполне закономерным побочным продуктом хаотической ранней фазы развития планетной системы, утверждают ученые. "По сути, мы наблюдаем за игрой в пинбол в космической аркаде", – сказал Андре Изидоро, ведущий автор исследования.

"Когда гигантские планеты отталкиваются друг от друга из-за гравитационного взаимодействия, некоторые из них оказываются далеко от своей звезды. Если время и окружающая среда подобраны правильно, эти планеты не выбрасываются, а скорее попадают в ловушку на чрезвычайно широких орбитах", – пояснил он.

Моделирование показало, что планеты выталкиваются на эти широкие орбиты внутренней нестабильностью и впоследствии стабилизируются гравитационным воздействием соседних звезд. "Когда эти гравитационные толчки происходят в нужный момент, орбита планеты отделяется от внутренней планетной системы", – пояснил Натан Кайб, соавтор исследования. Так возникает планета с широкой орбитой. И она занимает свое место после того, как скопление рассеивается

Относительно того, что это означает для планеты Х, исследователи говорят, что шансы найти ее сейчас составляют 40%. "Наши моделирования показывают, что если ранняя Солнечная система прошла две определенные фазы нестабильности – рост Урана и Нептуна и последующее рассеивание среди газовых гигантов, существует вероятность до 40%, что объект, похожий на девятую планету, мог оказаться в ловушке в это время", – сказал доктор Изидоро.

Теперь команда надеется использовать обсерваторию Веры Рубин, чтобы доказать существование планеты Х раз и навсегда. "По мере того, как мы совершенствуем наше понимание того, где искать и что искать, мы не просто увеличиваем шансы найти девятую планету. Мы открываем новое окно в архитектуру и эволюцию планетных систем по всей галактике", – добавил ученый.

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