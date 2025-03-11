Ученые создали первый в мире пенис на 3D-принтере, который может помочь мужчинам с импотенцией

Чтобы помочь мужчинам быть увереннее при половом акте, ученые создали первый в мире пенис, напечатанный на 3D-принтере. Эксперты из Южнокитайского технологического университета отмечают, что их разработка способна преодолеть импотенцию.

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Имплантат предназначен для имитации части пениса, известной как кавернозное тело и имеющей длину 62,5 мм. В своем исследовании команда специалистов опробовала его на кроликах и свиньях и результат превзошел ожидания, пишет DailyMail.

По словам медиков, эректильная дисфункция или, другими словами, импотенция – это нарушение половой функции у мужчин, характеризующееся неспособностью достичь и удерживать эрекцию полового члена, достаточную для проведения удовлетворительного полового акта.

По статистике, с этой проблемой сталкивается более половины мужчин во всем мире. "Это обычно вызвано стрессом, усталостью или употреблением чрезмерного количества алкоголя. Это также может быть побочным эффектом некоторых лекарств или связано с болезнями", – объясняют медики.

Краткосрочного эффекта можно достичь с помощью виагры и вакуумных насосов. Однако ученые пытались найти более долгосрочное решение для мужчин с этим заболеванием.

В новом исследовании ученые использовали гидрогель для 3D печати модели кавернозного тела – ключевой структуры полового члена, которая наполняется кровью во время эрекции. Далее они засеяли этот каркас эндотелиальными клетками – основными клетками, выстилающими кровеносные сосуды, описывают специалисты.

Чтобы проверить действие имплантата, эксперты из Южнокитайского технологического университета имплантировали его десяткам свиней и кроликов с эректильной дисфункцией. В ходе эксперимента обнаружили, что имплантат не только помог этим животным достичь эрекции, но и повысил их фертильность.

Например, свиньи с повреждением ткани полового члена имели репродуктивный успех в 20 процентов. А после получения импланта этот показатель успеха подскочил до 100 процентов.

Хотя этот имплантат еще предстоит проверить на людях, исследователи считают, что он может быть эффективным средством лечения импотенции или травм полового члена.

"Наши выводы подтверждают дальнейшую разработку печатных на 3D-принтерах функциональных органов, богатых кровеносными сосудами, для трансплантации", – заявили ученые.

OBOZ.UA ранее писал, что ученые нашли связь между качеством спермы и продолжительностью жизни.

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