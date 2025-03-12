Ученые дали прогноз, когда наступит новый ледниковый период

Ученые из Калифорнийского университета в Санта-Барбаре (США) спрогнозировали будущие ледниковые периоды, сопоставив прошлые ледниковые периоды Земли с ее орбитой вокруг Солнца. Авторы обнаружили, что каждый период оледенения за последние 900 000 лет происходил по предполагаемой схеме.

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По их словам, в ходе исследования они обнаружили предполагаемую закономерность изменения климата Земли между ледниковыми и мягкими теплыми периодами. Согласно исследованию последний ледниковый период на Земле закончился примерно 11 700 лет назад, а следующий должен состояться через 10 000 лет, пишет Deutsche Welle.

Ученые объясняют, что колебания орбиты Земли приводят к тому, что ледяные покровы Северного полушария расширяются и стягиваются в естественных циклах каждые 100 000 лет. Но рекордные темпы сжигания ископаемого топлива, повышающие глобальную температуру, вероятно отсрочат этот срок.

Команда исследователей во главе с палеоокеанографом Лоррейн Лисиецки, рассмотрели климатические данные за последние 900 000 лет. Ученые нанесли на карту изменения в объеме ледового покрова, используя данные об окаменевших глубоководных организмах, а затем сравнили эти данные с овальной орбитой Земли вокруг Солнца, это явление называется орбитальным эксцентриситетом. Таким образом, они обнаружили, что каждый период оледенения происходил по предполагаемой схеме.

Переходы между ледниковым и межледниковым периодами совпадали с небольшими вариациями в форме орбиты Земли вокруг Солнца и угла наклона оси планеты.

Предыдущие исследования утверждали, что время ледниковых периодов случайно. Авторы этого исследования говорят, что ледниковые периоды происходят по установленным правилам. Это означает, что на основе изменений орбиты Земли можно предсказать, когда наступит ледниковый период. Следующий, по их словам, должен пройти в течение следующих 11 000 лет.

Однако эти прогнозы могут измениться из-за вызванного человеком изменения климата.

"По прогнозам, следующий ледниковый период начнется в течение следующих 10 000 лет. Однако этот результат не учитывает растущие выбросы парниковых газов, которые нагревают планету до такого уровня, что предотвращает ледниковые периоды", – цитирует Live Science ведущего автора и профессора науки о Земле в Кардиффе.

Некоторые исследования показывают, что CO2, выделяемое в результате сжигания ископаемого топлива, может привести к тому, что планета будет неоднократно пропускать ледниковые периоды по крайней мере в течение следующих 500 000 лет.

"Переход к ледниковому состоянию через 10 000 лет очень маловероятен, потому что выбросы углекислого газа в атмосферу человеком уже отвлекли климат от его естественного курса с долгосрочными последствиями в будущем", – объясняет соавтор Грегор Норр, палеоклиматолог из Института Альфреда.

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