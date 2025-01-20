Такое бывает раз в столетие: в Помпеях обнаружили находку, которая показывает жизнь супербогачей в Древнем Риме. Фото

Археологи обнаружили в Помпеях находку, которая, по их словам, встречается раз в столетие. Она показывает, какой была жизнь супербогатых людей в древнем римском городе.

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Во время раскопок была найдена роскошная частная баня, которая включала огромный глубокий бассейн, горячую, теплую и холодную комнаты, фрески и мраморный мозаичный пол. Эксперты считают, что это потенциально самый большой в своем роде частный дом в древнем городе, который могли позволить себе только очень богатые люди, пишет MailOnline.

Найденная баня включает раздевалку с мозаичным полом, украшенным геометрическими узорами, выложенными мрамором из всей Римской империи. Скамейки в раздевалке указывают на то, что здесь могло разместиться 30 человек.

Весь спа-комплекс начинается с горячей комнаты, похожей на сауну, с подвесным полом, под которым подавался горячий воздух. Следующей идет красочная теплая комната, где, по мнению археологов, владельцы втирали в кожу масло, а затем удаляли его с помощью изогнутого инструмента под названием стригил.

Последний этап – фригидарий или холодная комната. Это большой роскошный бассейн, окруженный красными колоннами и фресками с изображением атлетов.

"Есть лишь несколько домов, имеющих частный комплекс бань, поэтому это было что-то действительно для самых богатых из богатых. И именно этот такой огромный – наверное, самый банный комплекс в частном доме в Помпеях", – говорит Доктор Габриэль Цухтригель, директор Археологического парка Помпеи.

Найдена баня была на пути катастрофической приливной волны вулканических обломков от извержения Везувия в 79 году нашей эры. Внутри археологи откопали останки двух человек, забаррикадировавшихся в маленькой комнате после извержения. Мужчину придавило обвалом стены, а женщину убило потоком перегретого вулканического газа и пепла.

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