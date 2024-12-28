Стоит ли загадывать желание, когда с неба падает звезда? Интересные факты от астронома

Исследовательница и ученая-астроном Лаура Николь Дриссен объяснила, стоит ли загадывать желание, когда с неба падает звезда. Ведь известно, что когда вы видите падающую звезду, она уже мертва.

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Однако, как пишет по словам Лауры Дриссен ScienceAlert, звезды, которые мы можем видеть на ночном небе, находятся гораздо ближе и живут гораздо дольше, чем мы воображаем. И очень маловероятно, что вы случайно загадаете желание на уже умершую звезду.

Звезды ближе, чем вы думаете

Аргументом того, что звезды, на которые мы загадываем желания, уже мертвы, является то, что они находятся за миллионы световых лет от нас. Это означает, что свет от звезды путешествовал миллионы лет, чтобы достичь ваших глаз, следовательно, к этому времени звезда на миллионы лет старше и, вероятно, скорее мертвая. Но на самом деле это не так.

Все звезды, которые мы можем увидеть нашими глазами, находятся в нашей галактике Млечный Путь. Размер Млечного Пути составляет около 100 000 световых лет, а наша Солнечная система находится примерно в 26 000 световых лет от центра галактики.

Итак, если бы мы могли увидеть звезды на очень далеком краю галактики, они все равно были бы на расстоянии примерно 74 000 световых лет от нас. Это далеко не миллион световых лет от нас, не говоря уже о миллионах.

Видимые звезды еще ближе

На практике звезды, которые мы можем видеть, не так уж далеки. Темной ночью, без Луны и с хорошим зрением – самая слабая звезда, которую мы можем увидеть без телескопа, имеет яркость около 6,5 звездной величины. Более яркие звезды имеют более низкую звездную величину, а более тусклые – более высокую. Самая яркая звезда в Южном Кресте имеет звездную величину 0,8, а самая слабая звезда в Южном Кресте имеет величину 3,6.

Предел видимой яркости в 6,5 звездной величины означает, что мы можем видеть звезды только на расстоянии около 10 000 световых лет от Земли. Итак, если вы загадаете желание на одну из самых отдаленных звезд, свет пройдет путь в 10 000 лет, прежде чем попадет в ваш глаз. А если предположить, что желания путешествуют со скоростью света, то еще 10 тысяч лет понадобится, чтобы достичь звезды. Итак, даже самая отдаленная видимая звезда становится старше всего на 20 000 лет, когда до нее долетает ваше желание. Итак, возникает вопрос: живут ли звезды дольше 20 000 лет?

Звезды живут дольше, чем вы думаете

Каталог ярких звезд Йельского университета содержит 9096 звезд, яркость которых превышает 7 звездную величину, то есть примерно предел того, что может увидеть наш глаз. Многие (40%) звезд в каталоге представляют собой так называемые гигантские звезды, которые бывают трех разновидностей: нормальные гиганты, яркие гиганты и супергиганты. Чем массивнее звезда, тем короче ее жизнь. Но в астрономии благоприятным временем есть еще не менее нескольких сотен тысяч лет. Гораздо дольше, чем нужно вашему желанию, чтобы добраться до звезды ближе 10 000 световых лет.

Остальные видимые звезды – это то, что называется звездами главной последовательности (или звездами среднего возраста) и субгигантами. Они существуют гораздо дольше, до нескольких миллиардов лет. Итак, когда речь идет о желании, возраст – это простое (очень большое) число.

Лучшие звезды для загадки желаний

Если вы все еще чувствуете, что немного нервничаете, загадывая желание мертвой звезде, есть несколько безопасных вариантов:

Альфа Центавра – самая близкая к Земле и четвертая по яркости звезда на небе. Даже лучше, на самом деле это три звезды, и они находятся на расстоянии около четырех световых лет от нас. Они точно продержатся дольше восьми лет, необходимых для того, чтобы их свет дошел до вас и чтобы ваше желание достигло их.

Самая яркая звезда на небе, Сириус – звезда главной последовательности, которая находится лишь в 8,6 световых лет от нас. Эпсилон Эридан находится примерно в десяти световых годах от нас. Она похожа на наше Солнце и имеет возраст чуть меньше миллиарда лет. Поскольку Сириус и Эпсилон Эридана находятся в среднем возрасте, им осталось гореть миллионы, а может быть, и миллиарды лет.

Самая безопасная звезда для отправки пожеланий? Солнце! Солнце находится всего в восьми световых минутах от нас и оно будет звездой главной последовательности еще около 5 миллиардов лет.

Итак, если вы загадываете желание, эта звезда находится менее чем за 10 000 световых лет от нас и, вероятно, проживет не менее сотни тысяч лет, а может быть, миллионы или даже миллиарды лет.

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