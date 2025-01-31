Сотни пауков падают с неба: в Бразилии сняли жуткое видео. Что это было

Жуткие кадры, словно восставшие из фильма ужасов, зафиксировали в Бразилии. Сотни пауков зависли в небе в Сан-Томе-дас-Летрасе в штате Минас-Жерайс.

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Эксперт и биолог Кайрон Пассос успокоил, что это не апокалипсис. На самом деле, это естественное явление, которое называется оргия пауков, пишет TheSun.

Дождь из бесчисленных паукообразных, парящих в воздухе, испугал местных жителей. "Это было на заднем дворе моего брата в Тирадентисе. Я испугался, когда впервые это увидел", – сказал очевидец жуткого события.

Биолог Кайрон Пассос подчеркнул, что бояться здесь нечего. "Это оргия пауков, у самок есть нечто, называемое сперматекой, где они хранят сперму разных самцов для оплодотворения яиц. Таким образом, самка гарантирует, что будет иметь несколько разных потомков и увеличивает генетическую изменчивость", – пояснил ученый.

Эксперт добавил, что даже после оплодотворения яиц самки пауков продолжают собирать сперму для дальнейшего использования. "Такое поведение повышает шансы на выживание, делая это потомство более устойчивым к болезням", – сказал Пассос.

Исследователи пришли к выводу, что пауки устраивали брачную оргию, выполняя ритуал и склеились вместе на очень большой паутине.

"Пауки, как правило, не держатся вместе, но некоторые виды демонстрируют социальное поведение, образуя колонии. Стратегия пребывания вместе в группе увеличивает запас пищи для потомства и молодежи", – выразила свое мнение арахнолог, доктор биологических наук, работающая в Национальном институте исследований Амазонии Ана Люсия Туриньо.

В 2019 году жители того же штата Минас-Гирайс сообщали, что видели страшное явление – "дождь из пауков". И в 2013 году подобный инцидент фиксировали на юге Бразилии, где пауки устроили оргию вокруг телефонных столбов.

Эксперты отмечают, что такое поведение пауков распространено во время жаркой и влажной погоды в регионе.

OBOZ.UA ранее писал, что в пещерах Ирландии нашли грибок, превращающий пауков в зомби.

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