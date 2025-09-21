Солнечное затмение 21 сентября 'обойдет' украинцев: как и где увидеть зрелище онлайн

В воскресенье, 21 сентября, произойдет частичное солнечное затмение. На его пике Луна закроет до 89% солнечного диска.

Видно затмение будет только жителям южного полушария Земли, однако насладиться зрелищем можно будет и онлайн. Подробности относительно астрономического явления раскрывает портал Time and Date.

Когда произойдет затмение и кто сможет его увидеть

Частичное солнечное затмение начнется в 17:29:43 по Гринвичу (UTC) (20:29:43 по Киеву). Пика оно достигнет в 19:41:59 UTC (в украинской столице тогда будет 22:41:59). Завершится же это относительно нечастое астрономическое явление в 21:53:45 UTC (в Киеве тогда будет уже 22 сентября – 00:53:45).

На пике затмения Луна закроет почти 89% поверхности Солнца.

Вот только увидеть солнечное затмение воочию смогут лишь жители южного полушария: юга Австралии, островов в Тихом океане, видно его будет также в Антарктиде.

Любую часть затмения собственными глазами смогут увидеть лишь 0,20% населения планеты – это около16 млн 600 тысяч человек. Тех же, у кого будет возможность увидеть закрытие Солнца Луной на пике (по крайней мере на 70%) – на порядок меньше: всего 0,02% или 409 тыс. человек.

И украинцы не входят ни в первую, ни во вторую категорию.

Однако для остальной планеты шанс увидеть астрономическое явление будет в режиме онлайн-трансляции.

Такую возможность предлагает портал Space.com. Старт трансляции совпадет со временем начала затмения. Поэтому украинцам стоит приобщаться к просмотру около 20:30.

Между тем следующее частичное солнечное затмение уже можно будет наблюдать и из Украины: оно, по данным ученых, состоится 12 августа 2026 года.

