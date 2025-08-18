Счастливы ли браки после знакомства в интернете: ученые нашли закономерность
Знакомства в интернете давно стали нормой – от свайпов в Tinder до непринужденных сообщений в соцсетях. В современном мире это один из главных способов поиска пары. Приложения, социальные сети и тематические платформы создают ощущение безграничного выбора, а истории об успешных браках, начавшихся с онлайн-переписки, кажутся доказательством эффективности цифровой любви.
Но новое международное исследование показывает другую сторону картины: пары, которые познакомились в сети, в среднем менее довольны отношениями и реже испытывают глубокую эмоциональную близость, чем те, кто встретился офлайн. Детали рассказало издание Daily Mail.
Что выяснили исследователи
В исследовании приняли участие 6 646 человек из разных стран, которые состояли в отношениях. 16% опрошенных познакомились с партнером онлайн, а среди тех, кто начал отношения после 2010 года, этот показатель вырос до 21%.
Вывод был однозначным: те, кто встретился в интернете, сообщили о более низкой удовлетворенности отношениями и меньшей интенсивности любви, включая уровень близости, страсти и преданности.
Возможные причины
Авторы работы, опубликованной в журнале Telematics and Informatics, объясняют разницу несколькими факторами.
Большее сходство офлайн-пар. Люди, которые знакомятся в реальной жизни, чаще имеют общий социальный и образовательный фон, сходные ценности и жизненный опыт. Это способствует взаимопониманию и поддержке.
Перегрузка выбором. Онлайн-знакомства создают иллюзию безграничного количества кандидатов, но на практике это усложняет выбор и может снижать качество отношений.
Изменение целей знакомств. Если раньше пользователи приложений искали долговременные отношения, сейчас они все чаще ориентируются на краткосрочные, менее обязывающие связи.
Игнорирование "красных флажков". В онлайне легче пропустить тревожные сигналы, которые в живом общении заметны с первых встреч.
Что это значит для пар
Авторы отмечают: интернет-знакомства не обрекают отношения на неудачу, но они несут специфические вызовы. Осознание этих рисков поможет парам работать над укреплением связи, больше внимания уделять реальным встречам и общим ценностям.
