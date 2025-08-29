Акула-молот имеет странную форму головы: ученые объяснили загадку природы

Акулы-молоты удивляют людей своим необычным внешним видом. Кто-то называет их чудесами природы из-за очень своеобразной формы головы – она сильно сплющена сверху вниз и имеет по бокам два больших выроста, на внешних краях которых расположены глаза, а чуть впереди от них – большие ноздри. Эти акулы являются мастерами адаптации, наделены причудливыми, но полезными чертами, которые делают их одними из самых эффективных хищников океана.

Их головы в форме молота дают акулам несколько преимуществ. В частности, ученые выяснили, что это обеспечивает им чрезвычайно широкий диапазон зрения, что идеально подходит для охоты на кальмаров и скатов в открытых водах.

Что удалось выяснить ученым

Исследование, проведенное в 2009 году, показало, что два вида акулы-молота – крылоголовая и акула-молот зубчатая – имеют бинокулярное поле зрения 48 и 34 градуса соответственно. Это значительно больше, чем у их узкомордых родственников – таких как лимонная акула и черноносая акула – поле зрения которых составляет лишь около 15 градусов.

Это более широкое поле зрения могло дать акулам-молотам преимущество, когда дело доходит до охоты, уклонения от угроз и выживания в океане, полном опасностей.

Электрорецепция также может быть связана со своеобразной формой черепа акулы. Многие рыбы, включая акул, имеют орган под названием ампулы Лоренцини. Это сеть сенсорных пор, заполненных желеобразным материалом, которые обнаруживают слабые электрические поля, генерируемые добычей и потенциальными врагами. Эти органы обычно сосредоточены в морде и вокруг глаз, поэтому расширенная, молотообразная голова может обеспечить более широкое распределение сенсоров, улучшая способность акулы точно определять свою скрытую добычу.

Голова в форме молота также может играть определенную роль в ловкости акул. Исследования показали, что молотообразная голова не обеспечивает подъемной силы, как крылья на самолете – на самом деле она добавляет много сопротивления – но необычное строение позволяет акулам делать резкие, порывистые повороты. Эта маневренность может дать им преимущество в долю секунды во время засады на добычу.

