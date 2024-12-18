Последнее космическое шоу 2024: как и когда увидеть метеоритный поток Урсиды

Последним звездопадом 2024 года является метеоритный поток Урсиды. Это космическое шоу стартовало 17 декабря и продлится до 26 декабря.

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А вот пик Урсиды прогнозируется на ночь с 21 на 22 декабря. Ослепительные полосы будут освещать небо из созвездия Малой Медведицы, пишет Newsweek.

Что такое метеоритный дождь Урсид

Метеорный поток Урсид – это ежегодное небесное событие, вызванное прохождением Земли сквозь обломки, оставленные кометой 8P/Туттля.

"Когда Земля вращается вокруг Солнечной системы, она пронизывает пыль от этой кометы. И мы видим, как он ненадолго светится, когда его сметает и сжигает трение нашей атмосферы", – объяснил преподаватель физики и астрономии в Университет Сассекса Даррен Баскилл

По словам астрономов, во время пика Урсиды излучают от 5 до 10 метеоров в час. И хотя этот звездопад менее плодотворен, чем декабрьские Геминиды, он все же известен тем, что создает яркие огненные шары на небе.

Как увидеть звездопад

Лучшее время для наблюдения за метеорным дождем Урсид – это предрассветные часы в воскресенье, 22 декабря. Именно тогда точка излучения – место на небе, откуда происходят метеоры – достигает самой высокой точки, отмечают ученые.

Для наблюдения за звездопадом астрономы советуют искать темное место подальше от огней города, значительно уменьшающих видимость метеоров. Непосредственно перед осмотром следует отложить все гаджеты, чтобы глаза привыкли к темноте.

Исследователи также советуют избегать прямого взгляда на радиант (Малую Медведицу). Метеоры появляются по всему небу, поэтому обширное поле зрения увеличивает шансы их заметить.

Если вы все же пропустите Урсиды, то следующий метеоритный поток Квадрантиды начнется по небесному календарю уже в начале 2025 года, а его пик придется на ночь со 2 на 3 января.

По данным NASA, Квадрантиды "считаются одним из лучших ежегодных метеорных дождей" со 120 метеорами в час в пиковое время.

Ранее OBOZ.UA делился фото и видео яркого метеорного дождя Геминидов.

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