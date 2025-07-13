Понедельники плохо влияют на здоровье людей: ученые сказали, в чем опасность

Понедельники вызывают уникальный долгосрочный стресс во всем организме. Негативному влиянию подвергаются как работающие люди, так и пенсионеры, что в конечном итоге повышает риск развития сердечных заболеваний.

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Такие результаты показало новое исследование, описанное в журнале Journal of Affective Disorders. Согласно выводам ученых из университета Гонконга, всплеск сердечных приступов по понедельникам вряд ли является случайным явлением.

В частности, у пожилых людей, испытывающих тревогу по понедельникам в течение длительного времени, вплоть до двух месяцев, наблюдается значительно более высокий уровень гормона стресса.

Эффект "тревожного понедельника" наблюдался как у работающих людей, так и у пенсионеров, что указывает на глубоко укоренившуюся связь между началом рабочей недели и нарушением регуляции естественной системы реагирования организма на стресс.

Это известный фактор, способствует развитию сердечных заболеваний.

В ходе исследования ученые оценили данные более 3500 взрослых участников Английского лонгитюдного исследования старения (ELSA).

У пожилых людей, участвовавших в исследовании и сообщавших о тревоге в понедельник , в образцах волос наблюдалось почти на 25% повышение уровня гормона стресса кортизола, что указывает на кумулятивное воздействие стресса в течение двух месяцев, по сравнению с их сверстниками, сообщавшими о тревоге в другие дни.

Известно, что хроническое повышение уровня гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой оси (HPA) способствует развитию гипертонии, инсулинорезистентности и иммунной дисфункции.

"Это исследование обнаружило убедительные доказательства связи между сообщениями о тревоге по понедельникам и нарушением регуляции оси HPA", – пишут ученые.

Также отмечается, что связь тревожного понедельника с нарушением регуляции оси HPA была очевидна как среди работающих, так и неработающих пожилых людей, при этом среди неработающих она не снижалась.

Предыдущие исследования указывали на более высокий уровень гормона стресса у людей в будние дни по сравнению с выходными, но последнее исследование впервые определило понедельники как уникально деструктивное время.

"У некоторых пожилых людей недельный переход запускает каскад биологических реакций, которые длятся месяцами. Дело не в работе, а в том, насколько глубоко понедельники укоренились в нашей физиологии стресса, даже после завершения карьеры", – сказал Тарани Чандола, автор исследования.

Ученые выразили надежду на то, что устранение факторов стресса, характерных для понедельника, может открыть новые стратегии борьбы с болезнями сердца у стареющего населения.

Как сообщал OBOZ.UA, исследование ученых выявило удивительно примитивные вещи, из-за которых человек может потерять эмоциональное равновесие. Часто даже взрослые, эмоционально зрелые люди взрываются из-за самых незначительных раздражений.

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