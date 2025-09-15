Под Атлантическим океаном нашли огромный источник питьевой воды: в чем его уникальность

В Северной Атлантике международная группа ученых впервые подтвердила существование гигантского подземного резервуара пресной воды. Исследования проходили недалеко от побережья США, от Нью-Джерси до штата Мэн. Экспедиция под названием Expedition 501 этим летом пробурила океаническое дно и получила десятки тысяч образцов.

Этот резервуар считают одним из крупнейших подводных аквиферов в мире. По словам исследователей, его объем может обеспечить мегаполис вроде Нью-Йорка водой в течение сотен лет, пишет Associated Press.

Источник открытия

Первые предположения о существовании такого явления появились еще в 70-х годах прошлого века. Тогда американские геологи случайно наткнулись на пресную воду под морским дном во время поисков полезных ископаемых. Теперь же, после десятилетий исследований, ученые смогли непосредственно подтвердить масштабность этого аквифера.

Соруководитель экспедиции, геофизик и гидролог из Колорадской горной школы Брэндон Дуган объяснил: "Мы должны рассматривать все возможности для поиска новых источников воды для общества. Иногда стоит заглянуть туда, куда никто бы не подумал".

Исследовательские группы нашли воду и в течение ближайших месяцев проанализируют почти 50 000 литров (13 209 галлонов) в своих лабораториях по всему миру. Они стремятся разгадать тайну ее происхождения – происходит ли вода из ледников, связанных систем подземных вод на суше, или из их комбинации.

Потенциал огромен. Так же как и препятствия, связанные с добычей воды и разгадкой вопроса, кто является ее владельцем, кто ее использует и как добывать ее без чрезмерного вреда для природы. Даже если это вообще возможно, для того чтобы добыть эту воду на берег для широкого общественного использования, понадобятся годы.

Как это работает

Ученые предполагают, что вода попала в подземные пласты еще во время ледниковых периодов, когда ледяные щиты таяли и просачивались в породы. Другая версия – это может быть часть современных подземных потоков, которые все еще медленно поступают с суши. Ответ на этот вопрос дадут дальнейшие анализы, которые помогут определить возраст воды.

По предварительным данным, образцы показали разный уровень солености – от 4 до 1 промилле, что приближает их к питьевой воде. Это настоящий прорыв, ведь океан имеет среднюю соленость 35 промилле. Но вода все еще слишком соленая, чтобы соответствовать стандарту США для пресной воды, который составляет менее 1 промилле.

"Четыре части на тысячу стали моментом прозрения", — сказал Дуган, поскольку это открытие свидетельствовало о том, что вода, вероятно, была связана с наземной системой в прошлом или все еще является таковой.

Потенциал и вызовы

Ученые отмечают, что практическое использование этого ресурса станет возможным не раньше, чем через несколько десятилетий. Нужно определить безопасные способы добычи, избежать загрязнения и решить вопрос международного права – кому принадлежит подводная вода.

Эксперты добавляют, что такой резерв может быть решающим в периоды сильных засух или когда ураганы уничтожают запасы пресной воды на побережьях. В то же время затраты на добычу могут превышать нынешние технологии опреснения, а влияние на окружающую среду еще не исследовано.

Проблемы глобального масштаба

ООН прогнозирует, что уже к 2030 году мировой спрос на пресную воду превысит доступные запасы на 40%. Ситуацию осложняют изменения климата, рост населения и увеличение потребления ресурсов дата-центрами. Поэтому ученые считают, что поиск подводных аквиферов может стать одним из решений для человечества.

Подобные скрытые источники воды, по свидетельствам исследований, могут существовать у побережья Южной Африки, Канады, Гавайев и даже Индонезии. Если гипотеза подтвердится, то человечество получит целую сеть природных "резервуаров", расположенных под океанами.

Прошлое и будущее

Первые намеки на этот феномен зафиксировали еще в 1976 году. Тогда во время экспедиций геологи пробурили дно у побережья Новой Англии и были удивлены большим количеством пресной воды. Теперь, спустя полвека, современные технологии позволили вернуться к этой загадке и приблизиться к ее разгадке.

Исследователи признают: даже если эти аквиферы станут доступными, они не заменят традиционных источников. Но в критических ситуациях их значение может быть колоссальным.

